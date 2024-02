escuchar

A principios de diciembre de 2023, Ángel de Brito anticipó en LAM (América) que tenía un divorcio “con la lapicera en la mano, al borde de ocurrir”. ¿A quién se refería? A Nito Artaza y Cecilia Milone, una pareja que comenzó una relación en secreto en 1999 - él estaba casado en aquel entonces - pero más allá de todo apostó por su amor. El romance salió a la luz, pero en el medio tuvieron varias idas y vueltas hasta que en 2017 se casaron en Corrientes. No obstante, y en medio de rumores de terceros en discordia, ahora decidieron ponerle punto final a su relación. En ese contexto, la protagonista de esta historia reapareció en las redes con un sentido mensaje.

Nito Artaza y Cecilia Milone comenzaron su relación en 1999 Crédito: Instagram

Si bien en octubre el conductor de LAM había anticipado la posible separación, en diciembre reafirmó sus dichos. En medio de este difícil momento personal, de supuestos terceros en discordia, y mientras se sube a las tablas con Porteñas y Master Tango, en las últimas horas la cantante sorprendió a sus 47 mil seguidores al sentarse en un sillón frente a una cámara y grabar unas reflexivas palabras que terminaron en su feed de Instagram. Su debate fue, justamente, sobre el amor. Lo cierto es que su mensaje no pasó desapercibido, más aún hoy, en el contexto de su ruptura con Artaza.

“El amor no duele. Es casi perverso que esté tan instalado esto”, fue lo primero que dijo la actriz en el video. “Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor. Es la traición a tu amor, o es la ausencia de un amor... pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón”, continuó.

“¿A vos se te ocurriría decir que alguien murió de oxígeno?”, se preguntó en voz alta. “No, nunca diría eso, pero sabes perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno. Con el amor ocurre lo mismo. Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís, o ese amor que te tienen, es lo único que te salva”, reparó con profunda seriedad y sensibilidad.

“No caigas en la trampa. Repetí conmigo, fuerte y claro: El amor no duele”, enfatizó Milone. “Te lo juro”, sentenció, sin nombrar en ningún momento a su ex.

El video tuvo 68 mil reproducciones y los usuarios de Instagram no tardaron en comentar sus dichos. “Totalmente, si duele no es amor”; “El amor te cura, te abraza y te protege, pero jamás duele Ceci”; “Tardé en aprender, pero aprendí”; “Qué verdad Cecilia”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Nito Artaza rompió el silencio y reveló el motivo de su separación de Cecilia Milone

Luego de que se hiciera pública su separación de Milone, Artaza rompió el silencio y se pronunció sobre las especulaciones que giraron en torno a la pareja. “Lo que yo quiero aclarar es lo de siempre. En esta discusión que hemos tenido con mi esposa, nunca se habló de infidelidad. Nunca estuvimos en esa agenda. Hablamos casi diariamente con ella”, sostuvo en diálogo con Intrusos (América).

En cuanto a los motivos que los llevaron separarse, el cronista le preguntó si pudo haber sido por un “desgaste de la pareja”, pero Artaza aseguró que, en realidad, “pudieron” ser muchas cosas: “Lo hablaremos juntos con Cecilia. No quiero volver a ser reiterativo. Yo respeto que ella no quiere hablar del tema y también soy respetuoso de eso. Uno lo toma de esta manera en televisión, pero cuando son cuestiones así, uno lo toma como algo doloroso. Todavía estoy con el ala medio rota. Yo pongo la mejor sonrisa y me dejan como un tipo infiel. No, yo no”, concluyó.