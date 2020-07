Crédito: Rodrigo Néspolo

Medio en broma, medio en serio, las chicanas entre la conductora de Telenoche , María Laura Santillán , y el meteorólogo José Bianco se han vuelto habituales en el cierre del noticiero.

Y es que, como si de dos chicos se tratara, que comienzan a pelear en broma, y a medida que avanza la puja levantan presión, ambos se enfrentan a través de la ironía. Hasta que uno de los dos se cansa y patea el tablero.

Así sucedió el jueves en el programa de eltrece , y la que tiró la primera piedra fue María Laura: "Sé que está volviendo para acá, pero Bianco nunca se sabe dónde está. Lo importante es cómo viene el pronóstico", dijo a modo de presentación.

En exteriores, a la altura de La Pampa y con fondo de computadora mediante, Bianco recogió el guante, y sin siquiera decir "buenas noches" le contestó: "Entonces, si lo importante es el pronóstico no les cuento dónde estoy".

Pero la cosa empeoró cuando, queriendo cambiar su fondo virtual, José apretó el botón equivocado y desapareció la imagen. Como siempre, expresó sin filtro su frustración: "Yo sabía que esto iba a pasar, bueno, basta con la magia que siempre sale mal".

La conductora no le dejó pasar ese autoenojo y explicó: "Lo que pasa es que es un cabrón. Si uno lo ve dice 'qué amoroso', pero cuando lo vas conociendo a lo largo de los años es tremendo. Tiene un carácter, pero igual lo amo". Y cerró su participación con un irónico: "No te queremos hacer sentir más mal". Por suerte no le dieron derecho a réplica a José porque si no el programa seguía media hora más.