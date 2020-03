Oriana Sabatini contó cómo se vive el brote de coronavirus en Italia, donde se encuentra viviendo con su novio, el futbolista Paulo Dybala Crédito: Instagram

12 de marzo de 2020

El miércoles se conoció la noticia de que Daniele Rugani, uno de los defensores de la Juventus contrajo coronavirus y, rápidamente, muchos medios argentinos dieron cuenta de que el futbolista compartía equipo con el cordobés Paulo Dybala . Tras confirmar que todos sus compañeros deberán permanecer en cuarentena y hacerse los estudios correspondientes para descartar que hayan contraído la enfermedad, Oriana Sabatini habló con Intrusos y contó cómo están viviendo este momento.

Desde Torino, y a través de un audio de Whatsapp, la cantante expresó: "Ayer tipo 11.30 / 12 de la noche lo llamaron a mi novio para avisarle que a un compañero le dio positivo el test de coronavirus. Creo que está bien, se lo hicieron porque tenía un par de síntomas y para asegurarse le hicieron el test. Nosotros estamos en cuarentena. Obviamente ya estábamos un poco en cuarentena pero con esto es como que se puso todo un poco más serio. Encima tenemos que esperar que le hagan también el examen al resto de los jugadores que estuvieron con él".

Enseguida, la mayor de las Sabatini hizo referencia a la situación que se vive en Italia, país que quedó prácticamente aislado por ser el que cuenta con mayor cantidad de infectados en Europa . "Ayer estaba todo abierto pero hoy ya está todo cerrado. Literalmente no hay personas en la calle. Los locales están cerrados. Nosotros decíamos: 'ahora cómo hacemos si necesitamos algo del supermercado' porque nadie puede salir acá. Tenemos una persona que puede buscarnos cosas si necesitamos. Por suerte igual habíamos hecho una compra bastante grande antes porque ya se veía venir un poco esto", comentó preocupada.

E intentando concientizar sobre la importancia de tomar los recaudos necesarios, agregó: "Es un lío, aunque no nos afecte igual a todos, a los mayores sí. Creo que hay que tomar conciencia social y por los otros y quedarnos en nuestras casas lo más que podamos. No es joda". Y enseguida, opinó sobre cómo ve la situación en Argentina a la distancia: "Los veo como medio... No relajados, pero siento que quizás no están tomando tantas medidas en cuanto a los vuelos, la gente que entra y sale del país, como que se tendría que poner en cuarentena el mundo. Aunque entiendo que quizá eso es imposible de hacer".

Por último, la actriz hizo referencia a la preocupación de sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, al enterarse de la noticia. "Pobres, mis papás están re preocupados. Apenas me dijeron ayer que un compañero de Paulo tenía coronavirus los llamé porque encima sabía que la noticia iba a salir en media hora y quería que se enteren por mí. Mi papá ya venía con el corazón en la garganta todos los días de sólo pensar que estaba en el país con más infectados. Imaginate ahora sabiendo que tengo un caso tan cercano. Por suerte el panorama es de tranquilidad entre nosotros", confesó.

La palabra de Catherine Fulop

Muy preocupada por la situación, Fulop también habló: "Ori esta allá con Paulo. Hubo una noticia ayer de que el defensor de la Juventus se empezó a sentir mal, le hicieron los estudios y le dio positivo el coronavirus. Estamos preocupados. La buena noticia es que Paulo no tiene síntomas. Los dejaron a todos en cuarentena. Durante 15 días tienen que permanecer en casa y en 5 días le van a hacer el hisopado a todos".

Tras confirmar el "alerta roja en Italia", la conductora aseguró que hay mucha incertidumbre al respecto. "Oriana el 3 de abril tendría que estar acá porque tiene shows. Ova esta histérico, desesperado. Antes de esto ya le decía que se venga ya para acá pero mirá si va a querer estar en cuarentena con su mamá y papá en vez de con su novio", señaló, entre risas.