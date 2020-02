Oriana habló por primera vez sobre sus exigencias para estar en el Bailando por un Sueño

A principios de enero, en Los Ángeles de la Mañana anunciaban que Oriana Sabatini sería la primera confirmada para el "Bailando por un Sueño 2020". Después de muchas especulaciones sobre las exigencias que tendría la joven para participar del certamen, finalmente fue ella misma quien habló para aclarar todo lo que se venía diciendo, y contar en primera personas si se suma o no al programa.

"No sé, de verdad estoy en un signo de pregunta porque yo soy fan del programa, siempre lo dije, pero me da un poco de miedito el tema de la exposición que te da el 'Bailando'", le contó la cantante a la notera de LAM. "Ya empezaron a salir notas sobre las exigencias que tendría, un poco matándome, hablando de la plata, del equipo, de todo", ironizó.

Oriana aseguró que si bien pidió algunas cosas, no tendría problema en adaptarse a otras condiciones. "A mí me gusta trabajar con mi equipo, pero les dije que también me gustaría trabajar con el equipo del programa porque son los que saben, no tengo problema. Esto va a ser todo el año, así que también tengo que estar preparada para cosas en las que quizás no soy tan fuerte mentalmente para bancármelas, por eso me voy a tomar estos días de vacaciones para seguir pensándolo", afirmó.

Lo que más la asusta al pensar en incorporarse en el programa, es el tema de las previas: "No sé que puedo aportar, gracia no voy a causar porque no soy chistosa. A lo mejor desde la música, que es lo que yo hago. Me da pánico la previa porque siento que la gente quiere divertirse y yo para eso no sirvo".

Algo que realmente le gustaría, es poder trabajar con Mati Napp. "Yo trabajo con él para mi proyecto personal, y en todo lo que hago de baile, por eso me gustaría tenerlo al lado mío como bailarín o como coach, estaría buenísimo", dijo entusiasmada. "En el caso de que pueda estar, confiaría en él para que elija mi bailarín, porque yo no tengo ni idea".

"Yo no puse ninguna condición tan grande, sino no tendría problemas en decirlo, porque no tiene nada de malo si uno se siente cómodo con algo en particular", aseguró. "Lo que yo siempre fui muy clara es que lo que más me gusta es cantar, y sé que el programa me abriría una puerta a que me conozca otro público".

"¿Y Paulo Dybala qué dice, le copa?", le preguntó la notera a Oriana. "Paulo me apoya en todo lo que yo sienta que me hace bien, que me ayuda en mi carrera", contó. "No lo veo en la pista del 'Bailando' charlando con Marcelo, porque es resguardado, no me lo imagino. A mi papá tampoco lo veo, pero a mi mamá sí", destacó.

Por último, la cantante reveló que una de las cosas que tiene que ver es el tema de sus viajes: "También hablé en la reunión sobre cómo serían los tiempos entre gala y gala, que por ahí pasan varios días y quizás me puedo ir o no, quiero ver si estoy para comprometerme a eso al ciento por ciento, porque yo quiero darlo todo".