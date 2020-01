Oriana Sabatini podría ser la primera confirmada de "Bailando por un Sueño 2020"

Oriana Sabatini podría ser la primera confirmada para "Bailando por un sueño 2020" Crédito: Instagram

7 de enero de 2020 • 16:21

El año recién comienza, y a pesar de que muchos famosos disfrutan de las vacaciones, se empiezan a definir algunos detalles de lo que se vendrá en la pantalla chica durante los próximos meses. En el día de hoy, Ángel de Brito contó que una de las posibles participantes de " Bailando por un Sueño 2020" sería Oriana Sabatini.

"La que fue convocada para el 'Bailando 2020' y está muy cerca de cerrar es Oriana Sabatini. Participaría por primera vez del concurso. Es bella y buena gente", dijo el conductor durante la emisión de Los ángeles de la mañana, mientras sus panelistas confirmaban la noticia y agregaban datos.

"Ya pidió bailarín y coach", reveló Lourdes Sánchez. "El 15 de enero ella viene a la Argentina porque tiene campañas", agregó De Brito, dando a entender que durante su estadía en el país se definirían los detalles para la incorporación de la cantante al certamen.

Andrea Taboada también aseguró que la joven tiene algunos requisitos que negociar. "Ella pidió especialmente por su equipo de estilismo, su peluquero y su maquilladora", aseguró. "Está muy bien, si se lo pagan no hay problema", opinó el conductor.

Oriana se encuentra actualmente radicada en Italia, en la ciudad de Turín, acompañando a su novio, el futbolista Paulo Dybala, quien juega en el club de dicha ciudad.

"Como mamá estoy feliz que ella esté viviendo esta historia de amor tan bella. A él lo adoro, me parece una persona increíble. No es que ella abandone su carrera porque sigue componiendo, de hecho en febrero va a sacar temas nuevos, pero al no estar acá donde está su carrera y su profesión, no es lo mismo", dijo Catherine hace unas semanas sobre la elección de su hija de mudarse al Viejo Continente, confesando la tristeza que le provoca pensar que Oriana está prácticamente sola en otro país. "Siento como madre que una la perdió y está sola en otro país. Los jugadores tienen muchas concentraciones, entrenan temprano pero bueno es una angustia de mamá", opinó sin saber que probablemente pronto su retoño regrese a la Argentina nuevamente.