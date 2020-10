Oscar Mediavilla, sobre la renuncia de Alex Caniggia al Cantando 2020: "Por ahí se asustó"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 13:26

Tras su tenso cruce con Oscar Mediavilla,Alex Caniggia renunció al Cantando 2020. En el día de ayer, el participante anunció su decisión en Los ángeles de la mañana, aunque todos creyeron que se trataba de una simple amenaza. Tras no presentarse a la sentencia, el participante fue descalificado por la producción y Oscar Mediavilla opinó al respecto.

"No sé si voy a volver igual. Capaz que renuncio. No voy ni me presento hoy porque el hombre mayor me dijo que me iba a poner un menos 10 y se van a poner de acuerdo con todo el jurado y me van a echar. Ni en pedo voy a dejar que me echen. Si se complotan, me van a querer echar (...). A mí nunca me regalaron puntaje como sí hicieron con otros. Mediavilla me pone un cero porque me tiene bronca", lanzó el lunes desde el ciclo de eltrece.

Mientras todos creían que se trataba de una simple amenaza, Alex cumplió con lo dicho y no se presentó a la sentencia. Muy angustiada por la situación, su compañera Melina de Piano expresó: "Hablé hace un ratito con él y no va a venir. No se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Él viene a divertirse y prefirió, antes de pasarla mal, irse". Ante esta situación, como Caniggia y Trapani quedaron en la instancia del voto telefónico, la producción decidió anular la votación y que "El Emperador" fuera el eliminado.

Al finalizar el programa, Mediavilla aseguró que la decisión del cantante lo desconcertó. "Yo no lo eché, se fue solo. Yo soy un señor mayor y hago cosas de señor mayor. Me dijo un montón de cosas horribles, pero yo me las re banco. Desde que nací soy el marido de Patricia Sosa y no hice otra cosa. No produje ningún artista, no tengo una productora, no tengo un centro cultural, no tengo nada", expresó en referencia a los tuits en los que Caniggia lo reconocía solo por su vínculo con la artista.

En cuanto a la renuncia del participante, opinó: "Por ahí se asustó. Se hubiera quedado, limpiaba a todos en el teléfono, por ahí me limpiaba a mí también". Ya dejando las ironías de lado, el jurado se tomó unos minutos para hacer un mea culpa: "Este pibe es un nenito y yo como señor grande me metí en ese juego, parecía una conversación de bobos. Está bueno ser contestatario, si bajara un par de cambios el tipo garpa bien porque canta bien. Yo traté de decirle, con mi buena voluntad, que estábamos en el prime time, que afloje un poco porque hay muchos pibes mirando y arrancó una cosa en la que uno se empieza a calentar y yo soy un señor grande", explicó arrepentido.

Si bien luego del cruce que se vio en vivo Mediavilla pidió disculpas, la decisión de Alex pareciera haberlo enojado aún más. "¿Cuál sería mi beneficio de enojarme con él? Estoy un poco triste porque pensé que hoy me lo iba a cruzar y me iba a decir algo. Hasta tenía algo preparado pero no quería pelear más, ya está, fue un momento poco feliz", concluyó dando por terminado el tema.