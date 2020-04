Osvaldo Santoro recordó a su colega y amigo, Horacio Fontova, que murió este lunes a los 73 años Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020 • 12:26

Esta mañana, a los 73 años, murió el músico, actor y escritor Horacio Fontova tras luchar contra una larga enfermedad . Sorprendidos por la noticia, varios colegas y amigos del artista expresaron su desconcierto y dolor, como Osvaldo Santoro , quién conoció al "Negro" haciendo la puesta teatral Porteños y compartió varios años de amistad con él.

"Fue un compañero entrañable así que es muy doloroso. En un momento determinado se incomunicó con todos y no pudimos acceder a su vida. Creo que desde hace un tiempito estaba muy enfermo. Debe haber querido dejar esa imagen maravillosa del transgresor, buena persona, amigo fiel, actor y músico comprometido", comenzó a relatar el actor en Informados de todo, mientras aseguraba que el cantautor siempre hablaba de "irse a vivir a San Miguel del Monte".

Tras aclarar que Fontova siempre estaba acompañado por su mujer Gabriela, Santoro recordó cómo fue su último encuentro con el humorista y reveló lo que más admiraba de él. "La última vez me lo encontré en un asado. Siempre con su guitarra, seguía componiendo. Su compromiso, su prédica era admirable. Era un tipo muy improvisador, transmitía las situaciones de la vida cotidiana a través de la música. Ironizaba sobre la realidad permanentemente, era muy creativo", señaló.

Muy apenado por no poder despedirlo de la manera que se hubiera merecido, debido a la cuarentena preventiva y obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional, agregó: "Espero que no haya sufrido mucho. Es un tiempo tremendo donde no nos queda otra alternativa de quedarnos en casa para proteger al otro, pero es muy doloroso no poder despedirlo".

Mientras lo recordó como "un tipo desfachatado, gracioso e irónico que nunca perdía su humor", Santoro recordó sobre qué hablaron por última vez: "Seguramente de política. Era un peronista empedernido. Lo único que lamento es que no haya sido de Racing como nosotros; era muy fan de River", bromeó en complicidad con el conductor del programa, Guillermo Andino.