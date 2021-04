Pachu Peña reveló que le ofrecieron un cargo político: “Medí muy bien”

Este mediodía el comediante Pachu Peña fue uno de los invitados a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand en donde sorprendió a todos al contar la historia de cuando le propusieron un cargo en política en su ciudad natal de Rosario, Santa Fe.

“¿Es verdad que te ofrecieron un puesto político?”, le preguntó Juana Viale, quien está al frente del histórico ciclo de su abuela. “Sí, me llamaron por ser santafesino. Primero me ofrecieron para concejal en Rosario...”, relató Pachu cuando la conductora lo interrumpió: “No les importaba lo que pensabas”. “Según ellos medí muy bien”, le contestó el humorista con su característica risa.

“Lo mismo le pasó a Cinthia Fernández, me parece un delirio”, afirmó la panelista Yanina Latorre. “No podía ser concejal en Rosario viviendo en Buenos Aires. Si bien soy rosarino, viajo y amo mi ciudad, me tenía que instalar allá”, explicó Pachu. “¿Lo pensaste en algún momento?”, le consultó el periodista Mario Massaccesi. “Me interesa la parte social de la gente. Por un lado me hubiese gustado pero por otro lado no es lo mío, es un compromiso enorme. Prefiero ayudar de otra manera”, admitió el participante de Corte y Confección Famosos.

“Como les dije que no para concejal vinieron para diputado provincial”, remató Pachu generando las risas de todos en la mesa. “Después para embajador en New Zealand”, agregó. “O sea, solo porque medías te lo proponían”, volvió a remarcar Latorre. “¿Tanto medías?”, le preguntó Massaccesi. “No, no, 1,75″, bromeó Pachu.

“Bueno, Miguel del Sel fue de los cómicos que se metió en política”, recordó Juana. “Sí, casi fue gobernador de Santa Fe. Estuvo ahí muy cerca”, contestó el humorista. “Tuvo que abandonar el puesto y después decir que no”, agregó la conductora. “Fue embajador de Panamá”, agregó Pachu. “Tal vez tuvo algún problemita y después se retiró”, insinuó Yanina.

