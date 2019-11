Los participantes de Corte y Confección diseñaron vestidos de novia y Pampita eligió cuál de ellos usará en la pista del "Súper Bailando" Crédito: Prensa Laflia

Tras un desfile súper romántico, en el que los participantes de Corte y confección presentaron los diseños que idearon para ella, Pampita Ardohain eligió el vestido de novia que lucirá en una ocasión muy especial.

El desafío había surgido en la pista del "Súper Bailando" hace algunas semanas, cuando Marcelo Tinelli le propuso a los participantes del ciclo de costura producido por Laflia que diseñen el vestido de novia ideal para la jurado del certamen. Si bien no es el diseño que llevará en su gran boda, sí lo lucirá el lunes post casamiento, en el vivo de ShowMatch.

A 15 días de dar el sí junto al empresario Roberto García Moritán, la futura novia eligió la propuesta de Celeste, un diseño recto y muy sexy con abertura a los costados, espalda descubierta y una gran capa que sirve de cola.

Sin embargo, antes de que arranque el desfile y de ver las propuestas que tenían preparadas para ella, Pampita habló sobre este romance que la sorprendió hace apenas tres meses. "No me esperaba este amor. Las historias de amor suceden así, es algo mágico (...). Estoy muy segura de mi decisión, es uno de los momentos más felices de mi vida", confesó la modelo, que conoció a García Moritán a través de una amiga en común. "Él es muy amigo de una intima amiga mía, pero nunca nos habíamos cruzado antes", indicó.

Tras asegurar que le encanta arriesgarse en el amor, la conductora de NET TV dio cuenta de qué es lo que más la enamoró de su futuro esposo. "Tiene mucho amor para dar y se nota en todos los detalles. Tiene los mismos sueños que yo, todo es muy fácil y puedo ser yo misma a su lado. No tengo que ponerme en la posición de divina todo el tiempo, me deja ser como soy", reveló tras asegurar que todavía le quedan muchas cosas por descubrir de él.

En cuanto a cómo imagina la convivencia junto a él y a sus hijos, la modelo expresó: "Me llevo muy bien con sus hijos, son hijos del corazón. Cuando uno tiene hijos, si el otro no los acepta la relación no podría funcionar". Y enseguida bromeó: "Vamos a necesitar dos autos porque no entramos en uno, somos muchos. También, tendremos que buscar cosas que nos interesen a todos, porque los chicos tienen todos diferentes edades".

Con respecto al casamiento, Pampita contó detalles de lo que será la gran fiesta en el Palacio Sans Souci y confirmó que finalmente invitó a Marcelo Tinelli a la cena íntima. "Tenía un interés tan grande que lo invité a la ceremonia y a la comida formalmente. Tengo muchos compañeros de trabajo. Son 20 años en el medio y me hubiera gustado que estén todos, pero no hay lugar. Íbamos a tener que poner una carpa en el parque e iban a ser dos casamientos paralelos, no tenía sentido", explicó.

¡Qué comience el desfile!

Finalmente, el momento más esperado llegó. Antes de que comience el desfile, la reina de la pasarela dio algunos indicios de cómo le gustaría que sea su vestido de novia. "Mucho volumen no le pondría, quiero estar cómoda toda la noche. Transparencias tampoco porque es una noche romántica, así que la sensualidad hasta ahí", señaló antes de ver los diseños que prepararon para ella.

Con un jurado encabezado por Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zitta, los futuros diseñadores, que vienen trabajando arduamente en cada una de sus creaciones, presentaron sus propuestas frente a la mirada atenta de Pampita; el común denominador de la pasarela fueron los diseños simples, estilo sirena.

Luego de la devolución del jurado y de la propia novia, que debido a su experiencia en el mundo de la moda marcó algunas correcciones, llegó el gran momento de la tarde: la elección del vestido que Pampita usará en la pista de ShowMatch. "No hay uno exacto que me encante así tal cual, a cada uno le haría modificaciones. Pero hay uno que creo que con un arreglo podría funcionar. Y es el de Celeste", admitió.

Un diseño simple y sexy que impresionó a la modelo por su larga capa que surge desde la espalda y sirve también de cola fue el gran ganador. "A mí encanta así como está para una alfombra roja. Es muy sexy que se vea de los costados. Pero para una novia le agregaría tela, dejaría la sensualidad de lado. Me encanta la raya de la espalda y esa capa increíble. Cerrámelo un poquito al costado y forrame entera la pollera, que es perfecto", fueron los pedidos de Ardohain a la ganadora del gran reto.