TV: de los buenos números de Jimena Monteverde al inesperado cambio de eltrece

La televisión abierta está pasando por una de las crisis más importantes de su historia. El combo de bajo encendido y la falta de presupuesto convirtieron a la pantalla chica en una repetidora de temas y debates hasta el cansancio, con pocos programas que marcan la diferencia. Si bien todas las fichas están puestas en la llegada de Gran Hermano, que desde el lunes 23 de febrero compartirá el prime time con MasterChef Celebrity, los demás canales también están elaborando estrategias para recuperar audiencia.

Cuando arrancó el año, eltrece tuvo un acierto con el estreno de La cocina rebelde. El ciclo de Jimena Monteverde logró buenos números, en un horario históricamente muy complicado para el canal. Debutó con 3,1 puntos, su pico de rating fue de 4,2, y el promedio del primer mes fue de 2,7 puntos. En el caso de Benjamín Vicuña, las cosas fueron más complicadas: The Balls! obtuvo un promedio de 2,3 puntos, con días por debajo de los 2 puntos.

A fines de mes terminan los 40 capítulos que grabó Vicuña y hasta que llegue Darío Barassi con la nueva temporada de ¡Ahora caigo!, eltrece decidió programar durante una semana la versión vespertina de Puro show. Del 2 al 6 de marzo, Pampito Perelló y Matías Vázquez, junto a Fernanda Iglesias, Nancy Duré, Angie Balbiani y Marcia Frisciotti (más conocida como Pochi de Gossipeame), ocuparán el horario de las 18.45 y serán los encargados de dejarle un buen piso de rating a Telenoche. Hoy el arranque del noticiero se ve afectado por los bajos índices de audiencia que le deja The Balls!

El debut de Puro show en eltrece

Puro Show debutó el 6 de enero de 2025 en el horario que dejó vacante Socios del espectáculo cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se fueron a América a conducir Intrusos. El ciclo se fue instalando a fuerza de información propia y chimentos con un tono amable frente a la dura competencia que tiene con A la Barbarossa, el magazine de Telefe que lidera las mañanas de la televisión. Cabe recordar que la noticia de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, de la que habló toda la televisión durante enero, fue primicia de Fernanda Iglesias que volvió al panel del ciclo de espectáculos de eltrece, tras su paso por Tarde o temprano.

No es la primera vez que los canales apuestan a un “doblete” de ciclos que funcionan. PM (Pasado el mediodía) fue la versión vespertina emitida por Telefe entre 2011 y 2012, del exitoso ciclo matutino AM, conducido por Verónica Lozano y Leonardo Montero. En 2021, América TV también hizo doblete y apostó por una versión nocturna de Intrusos con Pallares y Lussich, de lunes a viernes, pasadas las 23.

Una competencia impensada

La noticia de la llegada de la edición vespertina de Puro show le agrega algo más de adrenalina a la competencia en las tardes de la televisión ya que irá mano a mano con SQP (Sálvese quien pueda), el programa de espectáculos que conduce Yanina Latorre en América que muchas veces le hace frente en materia de números a eltrece.

A la espera de la vuelta de Guido Kaczka -que será a principios de marzo-, con un gran show de búsqueda de talentos, Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie que protagoniza la China Suárez sostiene buenos números en el prime time con un promedio de 4,2 puntos, en su primera semana. La ficción se extenderá durante todo febrero a las 21.15 para luego darle paso al cine que tiene resultados dispares. A fines de marzo, en tanto, será el turno de Mario Pergolini que regresará con Otro día perdido, acompañado por Agustín Aristarán y Evelyn Botto.