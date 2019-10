Todo lo que sabe sobre cómo será la boda de la modelo y el empresario gastronómico

Todo en tiempo récord. Pampita Ardohain sorprendió al anunciar su casamiento con Roberto García Moritán, tras dos meses de noviazgo. Con video incluido, y a puro glamour, la propuesta de casamiento del empresario gastronómico en Punta Cana, fue furor. Y como si eso fuera poco, faltan tan solo 37 días para que se consume el matrimonio y ya se conocen muchos detalles de cómo será la gran fiesta.

El 22 de noviembre, en el Palacio Sans Souci -ubicado en el partido de San Fernando-, con 130 invitados, tendrá lugar la esperada celebración. "Él invitó a 80 y yo a 50, tiene un poco más de amigos", comentó entre risas la modelo y conductora en ShowMatch. A su vez, cuando le preguntaron el porqué de un festejo tan íntimo, aclaró que cada invitado traerá un acompañante y que la capacidad máxima del salón es de 260 personas.

Tanto Pampita como Moritán ya dieron el sí por la iglesia anteriormente: ella con su exesposo Martín Barrantes y él con la madre de sus dos hijos, Milagros Brito. Por este motivo, la conductora adelantó que contraerán matrimonio por civil y contarán con "alguna bendición" especial para coronar su amor.

A su vez, cuando fue consultada por Marcelo Tinelli sobre cómo iban los preparativos de la boda, ella le respondió: "Está todo ya bastante avanzado, yo solo tengo que elegir mi vestido, después lo demás ya casi está". En este sentido, adelantó que baraja más de un look, posiblemente dos y expresó que Santiago Artemis podría estar entre los candidatos a vestirla para ese gran día. "Usaría vestidos de todos mis amigos diseñadores, si pudiera", contó.

Una novia con 30 damas de honor

Ardohain fue entrevista en Hay que ver, por elnueve y reveló un detalle especial de esta megafiesta: "Voy a tener 30 damas de honor, todas amigas". Los conductores le repreguntaron si realmente serían treinta o si habían entendido mal el número, pero ella ratificó que serán tres decenas de amigas quienes la acompañarán.

Barbie Simons, panelista del ciclo, quien será una de las damas de honor, ahondó un poco más sobre el tema: "Vamos a estar todas vestidas de negro y vamos a usar algo que no podemos decir, a pedido de Caro, va a ser muy especial".

También la acompañarán sus tres hijos: Benicio, Beltrán y Bautista. En este sentido, la futura novia habló en el "Súper Bailando" de cómo tomaron ellos la noticia: "Creo que nuestros hijos hicieron todo más fácil -los de Moritán y los suyos- porque se llevan muy bien todos juntos. Si ellos no se hubieran sentido cómodos y no me hubieran visto tan feliz, esto no hubiera sido posible".

Un presagio y una premonición

El 28 de agosto Gabriel Oliveri, íntimo amigo de Ardohain, estuvo invitado al programa de la modelo, Pampita Online, y la sorprendió con un detalle que hoy parece un anuncio de lo que sucedería un mes y medio más tarde.

El director de marketing y comunicación del hotel Four Seasons le llevó a Pampita un velo y se lo puso en la cabeza, a modo de juego, diciendo que la veía tan enamorada que se iba a terminar casando con su novio. En aquél momento la modelo se lo tomó con humor, descreyendo que existiera la posibilidad. Bromeó diciendo: "¿Vos decís que es un presagio?", y soltó una carcajada.

Cuando se conoció la noticia del casamiento, Olivieri también hizo una humorada al respecto en un posteo en su Instagram: "El único que la vio venir: a un mes que salía con Roberto, le regalé de sorpresa este velo de novia a Caro y le auguré que se casaba con @robergmoritan. ¡Hoy es un hecho! ¡Tiemblen brujas, mentalistas y tarotistas! ¡La posta la tengo yo!".

Además Olivieri charló con Ulises Jaitt en El show del espectáculo, por AM 1300 La Salada, y expresó una nueva premonición: "Para mí, Pampita sale de la iglesia y se embaraza. Yo estoy tan feliz que, después de todo lo que pasó, la visualizo con una hermosa panza y siendo feliz".

Así el mejor amigo de Ardohain hizo un nuevo anuncio sabiendo que la modelo se muestra abierta a la posibilidad de agrandar la familia ensamblada. "Estoy muy feliz por esto de poder proyectar una familia. Esto nos encuentra en una edad y en un momento personal en el que estamos soñando y apostando a lo mismo. Vamos por un proyecto fuerte, verdadero, serio, por empezar bien las cosas, está buenísimo", había dicho ella en Los ángeles de la mañana.

Las polémicas por el anuncio del casamiento

Cuando se dio a conocer la noticia del casamiento comenzó la polémica sobre si se podían considerar dos meses tiempo suficiente para conocer a alguien y aceptar una propuesta de matrimonio. Todas las miradas fueron hacia Ardohain, quien se defendió de cada una de las acusaciones y respondió a todo.

Nicole Neumann, su eterna enemiga mediática, fue una de las que comentó pícara qué pensaba al respecto: "Pensé que era un spot publicitario del hotel, pero bueno, es verdad parece. Ojalá que sea feliz". Rápidamente, la modelo contraatacó sus dichos y fue tajante hacia todos los que la acusaron de que se trataba de una "movida de prensa" o de un "canje" con el hospedaje. "Yo voy hace años a este hotel, de ninguna manera es para promocionar el all inclusive; desde siempre me tratan bárbaro y no hay ningún contrato ni nada, no cobro por eso. Yo uso las instalaciones y hago algunos posteos en Instagram. Me han recibido con mis hijos, con amigos, y ahora con mi pareja", sentenció en Los ángeles de la mañana por eltrece.

" No sería capaz de hacer una falsa boda. Con el amor no se juega y no se lucra. Además no lo necesito. No necesito hacer una cosa así. Para mí es sagrado el tema del amor. Siempre fui muy transparente con estas cosas", recalcó con firmeza.

Iliana Calabró también tomó cartas en el asunto y opinó: "Es una cosa rara, yo le aconsejo que no se case. Uno no puede conocer a la otra persona en dos meses", en diálogo con el programa Modo Sábado de Radio Nacional AM 870.

Luego redobló la apuesta: " No entiendo por qué se casa. Porque aparte es una mujer que ha tenido muchas relaciones. ¿En dos meses? No sé qué la mueve. Me suena muy extraño. Quizá nos está tomando el pelo a todos". Y remató: "Es todo como si fuera una miniserie de Disney: un millonario que le viene a proponer casamiento a la mucamita, sin ofenderla, porque es el apodo que tuvo".

"Está en la mejor etapa del enamoramiento, en la que el otro es el ser ideal que viene a tu vida a darte amor y solucionar todos los problemas existenciales. Pero después, a medida que se van cayendo estas máscaras, vamos descubriendo al otro con todo lo que es, con todo su bagaje, y en la cotidianidad".

En este caso, la modelo no fue combativa y apeló a responderle desde la emoción: "Es un gran momento de mi vida. Me siento muy amada. Estoy en los mejores brazos y estoy muy segura de la decisión que estoy tomando. Estoy muy feliz y agradezco a Dios de verdad por esto", expresó en su programa por Net TV.

La emoción de Pampita al revivir la propuesta de casamiento de su futuro marido Crédito: Archivo

Las palabras del futuro novio: "Voy por todo, estoy muerto de amor mal"

Moritán mantuvo un bajo perfil desde que fue blanqueado como el novio oficial de Pampita, pero poco a poco se conocieron detalles de su vida. En una entrevista telefónica la modelo tuvo la palabra exclusiva de su futuro marido, quien contó cómo armó la propuesta de casamiento.

"Estuve bastante nervioso todo el día porque tenía que ir cumpliendo diferentes horarios. A las cuatro tenía que sacarla a Caro de la playa con una excusa para que armaran el cartel -'Casate conmigo', colocado en la arena-, y a las siete volver a traerla. Ella siempre está de buen humor y me acompañó a todo lo que iba proponiendo. Es una gran compañera. Es increíble", expresó.

"Voy por todo. Estoy muerto de amor, mal", confesó. A su vez, contó cómo la conquistó: "Creo que fue convicción. Yo sabía que era ella y me creyó y se dio cuenta de que es de verdad. Y se fue dando. Ella estaba de viaje y el día que me pasaron el teléfono, yo me iba a Perú y ella se iba a Ibiza después, y estuvimos un mes conversando todos los días como si nos conociéramos de toda la vida. Arrancamos el primer día como si lleváramos veinte años juntos".

El gran momento de la propuesta de casamiento donde Pampita dio el Sí Crédito: Captura de video

Finalmente, cuando la conductora fue consultada sobre su futuro marido, ella se deshizo en elogios: "Es el mejor hombre, me tocó el mejor de todos. Muy caballero, muy atento, me cuida, me trata como una reina y adora a mis hijos".