Florencia Torrente brilla en el Súper Bailando y se suma a Atrapados en el Museo

19 de noviembre de 2019 • 11:30

Florencia Torrente se sumó esta semana a Atrapados en el Museo, la obra que tiene a Pedro Alfonso como protagonista y que prepara Dabope, la productora del Chato Prada, Ezequiel Corbo y Fede Hoppe, para la temporada de verano en Villa Carlos Paz. La actriz y empresaria compartirá así elenco con Alfonso, Julieta Prandi, Fredy Villarreal, Bicho Gómez, Rodrigo Noya, Mica Viciconte y Macarena Rinaldi.

Según informaron desde la productora, Torrente ya comenzó a estudiar el libreto escrito por Martín Guerra y en los próximos días comenzará con los ensayos bajo la dirección de Carlos Olivieri. La comedia se estrenará el 25 de diciembre en el Teatro del Lago de la turística ciudad cordobesa.

La multifacética actriz, de 31 años, pasa por un momento laboral muy a pleno ya que protagoniza Etiquetame en Microteatro junto a Alejandra Majluf y Cristina Maresca, y participa en el "Súper Bailando", donde suele cosechar elogios y obtener muy buenos puntajes por parte del jurado. En lo personal, en tanto, disfruta de su romance con su partenaire en el mediático certamen de eltrece, Nacho Saraceni.

Ayer, Torrente y Saraceni bailaron jive al son de "Johnny B. Goode", de Chuck Berry, y sorprendieron por la gran química que mostraron en la pista de baile. "¿Se van a mudar juntos?", les preguntó Marcelo Tinelli, a lo que ella contestó sonriente: "No, es un montón". A la hora de los puntajes, con BAR incluido, la pareja consiguió 22 puntos y cosechó halagos como el de Pampita Ardohain que dijo: "Flor se adapta a cada personaje. Quiero valorar cómo trabaja este equipo y lo ecléctico que es. Me gustó mucho el trabajo de hoy". Por su parte, Aníbal Pachano opinó: "Flor tiene un ángel muy particular y ha hecho cosas maravillosas en la pista".

Flor Torrente y Nacho Saraceni brillaron en la pista del Súper Bailando 01:41

Video

La semana pasada, Paula Chaves anunció sorpresivamente que se bajaba de Atrapados en el Museo, apenas unos días antes de comenzar con los ensayos. "Quería contarles que tomé la decisión de no hacer teatro esta temporada, lo vengo pensando hace tiempo y no encontraba la forma de comunicárselos", explicó desde un comunicado la modelo, actriz y conductora. Esto acrecentó los rumores que indican que la modelo y conductora estaría embarazada y por eso prefirió dar un paso al costado.

Rápidamente, la productora decidió que su rol quedara en manos de Prandi, quien dejó así vacante su papel. Y este fin de semana, tras una breve negociación, se confirmó que será Torrente quien tome su lugar durante la temporada.

La historia de la nueva puesta de Dabope se trata de un grupo de personas que se encuentran en un museo de arte y, al igual que en el film de Ben Stiller Una noche en el museo, descubren que ocurren cosas extrañas y mágicas con los objetos que allí se exponen.