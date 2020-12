Paula Chaves se quebró al hablar de la fuerte historia de vida de su mamá

Paula Chaves recordó la dura historia de vida de su mamá en PH: Podemos Hablar Crédito: Capturas

20 de diciembre de 2020

En diálogo con Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar,Paula Chaves habló en el segmento "Punto de encuentro" sobre la difícil etapa de la vida de su mamá, cuando batalló contra la adicción al alcohol. La modelo y conductora se explayó con mucha franqueza sobre el impacto que tuvo en ella tener que criar a su hermanos, Gonzalo, y especialmente su hermana menor, la actriz Delfina Chaves, porque su madre no estaba capacitada para hacerlo.

"Mi mamá cuando se separó de mi papá entró a una depresión muy grande, de adicción al alcohol y a las pastillas, porque estaba tomando antidepresivos", comenzó la modelo con su relato. "Pasamos por un montón de estados, y un poco me hice cargo de mis hermanos. Sentí odio, amor, no entendía qué estaba haciendo mi mamá, qué estaba pasando, yo era adolescente... pero con el tiempo lo entendí, sobre todo cuando yo me convertí en madre. Entendí que ella cuando se separó de mi papá no encontró rumbo en su vida", explicó, y evocó el punto de quiebre que vivió su familia.

"Me acuerdo de internarla en una clínica psiquiátrica, yo estaba a punto de ser mamá y me dije 'esta es la única forma que tengo de sacarla adelante', y pudo hacerlo. La depresión es algo tremendo y no hay que ocultarlo", manifestó.

Chaves también compartió que ahora su mamá está un momento completamente diferente. "Lo bueno de todo esto es que salió adelante, que está laburando, que tiene 62 años y está disfrutando de sus nietos. Yo la veo y todos los días de mi vida le digo que es una genia, porque haber tenido los ovarios para plantarse, haberse internado y haber salido adelante con una fuerza de voluntad enorme... la admiro por todo lo que hizo", subrayó.

Asimismo, en un tramo del programa, cuando Kusnetzoff le preguntó si fue una madre para su hermana Delfina, Chaves respondió afirmativamente y se quebró al aire.

"Me sensibiliza mucho el tema porque sí, fui una madre para Delfi y para Gon. Mi mamá siempre estuvo presente pero Delfi es como la que más capaz sufrió todo esto, la que más contuve, mi bebita, le llevo 11 años. Ella siempre me dice, 'no lo puedo creer, te admiro, vos sos como mi mamá'", compartió Chaves, visiblemente emocionada por la historia de vida que compartió en el ciclo de Telefe, donde se encontraba rodeada por todas colegas conductoras del canal.

