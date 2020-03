Paula Trapani se confesó en el diván de Cortá por Lozano Crédito: Instagram

Paula Trapani pasó este jueves por el diván de Corta por Lozano y habló de todo: las entrevistas más anecdóticas que le tocó realizar, su nueva faceta como actriz y sus tips para reinventarse en el amor tras 20 años de relación con el padre de sus hijos.

Luego de hacer un recorrido por su carrera periodística, la conductora -que pasó de ser cronista a liderar el noticiero de Telefe junto a Jorge Jacobson- recordó varias anécdotas de esa época: "Me acuerdo de una nota que le hice a Ricky Martin en el día de mi cumpleaños. Yo estaba embarazada y se ve que durante la nota le conté que era mi cumple. Cuando llegué a casa, tenía un ramo de flores gigante con una hermosa tarjeta de su parte. En ese momento no estaba muy claro para dónde pateaba así que me emocioné mucho. Era un tipo muy comprador", contó entre risas.

Sin embargo, no todo fue color de rosas durante esas coberturas: lo siguiente fue recordar el episodio que vivió fuera de la quinta de Diego Maradona, quien muy enojado por la presencia de la prensa en el lugar, manguereó a todos los periodistas presentes, entre ellos a Trapani. "Me pidió perdón en una nota posterior en Italia. Él mismo planteó el tema y me pidió disculpas", aseguró.

Luego de toda una vida dedicada al mundo de las noticias, Trapani decidió ampliar su horizonte profesional y probar una nueva faceta: la de la actuación. Con la obra Perdiendo el control por la risa en microteatro, la actriz confesó cómo fue que decidió subirse a las tablas. "Yo estudié teatro hace unos años. Hace un tiempo, fui a ver a una amiga que estaba actuando y me invitó a sumarme. A la semana tenía una obra escrita", reveló. Tras explicar cómo es la modalidad de microteatro ("son obras de 15 minutos, con público reducido"), Trapani agregó: "Me siento súper cómoda. Se genera una energía muy copada, interesante. Me encanta ponerme en la piel de otra persona, jugar desde ahí".

Madre de Delfina, Milena y Joaquín, la periodista habló de su vida sentimental y tras confesar algunas idas y vueltas con el padre de sus hijos, Sebastián Loketek, advirtió: "Estamos en un nuevo reintento con Sebas. Hay que laburar mucho porque son 20 años juntos, aunque con algunas interrupciones. Es un amor que hay que reformular".

"Nos contamos poco sobre los meses que estuvimos separados. A mí por ahí me gustaría saber un poco más, me parece que puede servir. Pero a él no le gusta, no habla del tema. Él quizá sabe un poquito más de mí por cosas que se hicieron públicas", dijo en referencia al romance que tuvo, durante un impasse con Loketek, con el productor de teatro y televisión Diego Kolankowsky.

Por último, la exconductora de América 24 reconoció haber sufrido acoso en su ámbito laboral, aunque no dio muchos detalles al respecto. "He sufrido algunas situaciones pero de manera indirecta. Yo empecé cuando el ámbito de las noticias era muy masculino y al principio fue complicado. Te subestimaban por ser mujer, rubia y de ojos claros. Lo sufrí pero no fue algo que me atormente en mi carrera", señaló.