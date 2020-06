PH: Floppy Tesouro se quebró al recordar una "experiencia mística" con su abuela

La modelo no pudo contener las lágrimas cuando habló de su abuela materna Crédito: Captura de video

El sábado Floppy Tesouro estuvo invitada a Podemos Hablar (Telefe) y no pudo contener las lágrimas cuando habló sobre la " experiencia mística " que tuvo con su abuela materna , a quien no llegó a conocer en vida. Ante la mirada atenta de Andy Kusnetzoff la modelo se quebró y contó que una vez sintió una presencia justo antes de salir al escenario en el teatro.

El conductor invitó al punto de encuentro a todos los que alguna vez " recibieron señales del más allá ", y Tesouro pasó al frente. "Mi relato tiene que ver con mi abuela materna, a quien no conocí porque falleció cuando mi mamá tenía 12 años; pero siento que la conozco a través de todo lo que mi mamá me contó, y la tengo muy presente", narró la modelo.

"Mi mamá debe estar llorando mientras ve esto. Realmente la tengo muy presente como si la hubiese conocido. Y lo que me pasó es que cuando hacía teatro en Villa Carlos Paz, si bien uno pierde los nervios con el pasar de las funciones, yo necesitaba un empujón, y ahí lo sentí", continuó.

Luego reveló cuál fue su experiencia mística: "Juro que cuando tenía que entrar a escena a hacer mi parte, sentía que ella me decía 'dale, vos podés, va a ir todo bien , fuerza Floppy' y me nalgueaba , me daba ánimos para que salga con seguridad".

El Chino Leunis , Paulo Coghlan y Moria Casán fueron los otros invitados de PH el fin de semana y consolaron a la actriz, que no pudo evitar que se le cayeran varias lágrimas al recordar a su abuela. "Me emociono. Siento que ella me ayuda y me da energía. Yo siempre quiero que me vaya bien porque soy muy exigente conmigo misma y sentía que ella me daba un empujón. Ella está en mi mamá que es una madraza", cerró Tesouro.