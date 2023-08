escuchar

Julieta Poggio está muy atareada en estos días. En apenas una semana estrena Coqueluche, en el Multiteatro y de la mano de Betiana Blum y José María Muscari. La joven actriz estaba controlando muy bien los nervios hasta que tuvo un cruce con Pepe Cibrián, que dio su punto de vista sobre su debut y remarcó que haber estado en la casa de Gran Hermano no debería ser más importante que muchos años de estudios, a la hora de actuar. Además, debió llegar a un acuerdo con Telefe para poder hacer teatro, ya que a partir de la semana próxima solamente estará los lunes y martes en el stream Fuera de joda. LA NACION conversó con Poggio, quien contó que Cibrián la había llamado por teléfono y quedaron en conocerse en el teatro, después de ver la obra. Además, habló sobre los rumores de romance con Fran Stoessel, hermano de Tini. “Ni siquiera lo conozco”, asegura.

-¿Te llamó Pepe Cibrián?

-Me mandó un mensajito de muy buena manera y yo se lo respondí amorosamente también. Me dijo cosas muy lindas.

-¿Y qué te dijo?

-Le conté de mí, que estudio actuación, baile y canto desde muy chica. Y me dijo: “Es muy lindo todo lo que me contás y eso es lo que debería saber la gente de vos. No lo otro”. Y me deseó lo mejor.

-¿Quedaron en que iba a verte al teatro?

-Me dijo que iba a venir a verme y que nos íbamos a conocer en el teatro porque después de la obra me va a dar su devolución. Así que es un tema terminado.

-¿Te molestaron sus declaraciones?

-No me lo tomé a pecho, pero sentí que me juzgó. Quiso dar su opinión, quizás no me conocía y ahora sí me conoce, así que quedamos en buenos términos. Está todo aclarado. Nos amigamos (risas).

-Cibrián dijo también que le molestaban algunas preguntas que te hacen y que no te definen como actriz...

-Pero yo respondo lo que me preguntan, nada más.

Julieta llega al teatro de la mano de Muscari

-¿Tampoco te incomodó que dijera que hay actores que han estudiado mucho y no tienen oportunidades?

-Eso ya no depende de mí. Yo me preparé, estudio desde chica y me sigo preparando.

-Hubo mucha gente que te prejuzgó, ¿duele?

-Es verdad, hubo mucha gente que me prejuzgó y ahora le vamos a cerrar la boca (risas). Ya me acostumbré al prejuicio que trae el reality. También hay algo que existe y se llama Google y podrían informarse un poco. Hay muchas personas nuevas en el medio.

Los amores de Julieta

Después de desmentir muchas veces una supuesta relación con Marcos Ginocchio, su compañero de Gran Hermano, y de aclarar que solamente son buenos amigos, ahora se rumorea que Julieta está empezando una relación con Fran Stoessel, el hermano de Tini.

-¿Es verdad que tenés un romance con el hermano de Tini?

-¡No! Estoy soltera por primera vez en mi vida. Es mentira.

-¿Lo conocés?

No, no lo conozco siquiera. Nunca lo vi. No sé de dónde sacan eso. Cada día estoy de novia con uno distinto. ¡Es increíble! Cuando abro Instagram me entero sobre mis novios (risas). No es verdad. No sé quién inventó eso, de dónde lo sacaron.

-Se dice que estuvieron a los besos en un boliche...

-No hay fotos, entonces no hay pruebas. No crean todo lo que dicen.

-Pero es lindo...

-Es muy lindo, sí (risas).

-Con el estreno de Coqueluche, ¿te despedís de Fuera de juego?

-¡No! Ya arreglé que voy a esta en el programa los lunes y martes y de miércoles a domingos en el teatro. Es la primera vez que hago streaming y estoy muy entusiasmada, porque me encanta. Además, lo hacemos entre amigos y es muy linda la experiencia.