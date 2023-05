Andy Kusnetzoff rompió el silencio y explicó por primera vez por qué no vuelve PH Podemos Hablar: “Está en mi corazón”

escuchar

Después meses de rumores y especulaciones sobre el regreso de PH: Podemos Hablar (Telefe), aclamado ciclo de entrevistas del que no se tienen noticias desde finales del 2022, Andy Kusnetzoff rompió el silencio y explicó por qué todavía no volvió a la pantalla chica.

Desde su debut allá por el 2017, PH: Podemos Hablar se ubicó entre los programas preferidos de la audiencia. Y es que, cada sábado, Andy Kusnetzoff -quien fue el conductor desde sus comienzos- no solo dialogaba con un variopinto grupo de destacadas figuras provenientes de diversas áreas, sino que en la mayoría de los casos lograba que sacaran a relucir su lado más vulnerable y que compartieran con el público historias inéditas.

Año tras año, cada una de las temporadas del ciclo de entrevistas se convirtió en un éxito de rating y hasta llegó a competir cabeza a cabeza con La noche de Mirtha (eltrece), el histórico programa nocturno de Mirtha Legrand quien, tras alejarse de los estudios televisivos debido a la pandemia por covid-19, fue reemplazada por su nieta, Juanita Viale.

Pero la buena racha del programa se vio inesperadamente interrumpida en el 2023 ya que, luego de despedirse del público a finales del 2022 con la promesa de regresar una vez terminadas las vacaciones, nunca volvió. A pesar de ya estar transitando el quinto mes del año, no solo se desconoce la fecha de estreno de la séptima temporada, sino que tanto de parte del conductor como de la producción y hasta de los directivos del canal no trascendió ningún tipo de información sobre su estado.

Ahora, después de meses de especulaciones y versiones cruzadas sobre los motivos que podrían estar detrás, finalmente Andy Kusnetzoff se refirió al tema en diálogo con LAM (América). “¿Qué pasa con PH?”, preguntó el periodista Alejandro Castelo. Sin mucha seguridad, el entrevistado expresó: “Yo creo que va a volver en algún momento, estamos viendo. Hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo cosas que están buenísimas, pero estamos en eso. PH está en mi corazón y yo creo que siempre va a volver, el tema es cuándo. Yo estoy super contento y quiero que vuelva”.

En cuanto al motivo del retraso, expresó: “Estamos en charlas sin apuro porque la verdad queremos que el producto esté bueno y que tenga una renovación. Y está bueno, creo que no apurarnos con eso es lo que convenimos con el canal”. Y remarcó: “No hay nada”.

Sobre si habrá modificaciones en el formato o si permanecerá igual, aseguró que no hay nada definido. “No tengo nada claro, no te quiero hablar al pedo. Me tengo que juntar, justo me fui de viaje”. Así, sin demasiadas certezas, Andy Kusnetzoff se despidió del móvil.

Quien brindó más información fue Yanina Latorre que, desde el piso del magazine conducido por Ángel de Brito, aseguró que el problema serían las exigencias del periodista. “Acá me dicen del canal que él se encaprichó con varios pedidos, se puso firme en algunos pedidos, que capaz quiere cambiar algo para que no sea siempre lo mismo. Y el canal le dijo que no lo va a cumplir, que no puede”, reveló la angelita. Por ahora, lo único que se sabe es que PH: Podemos Hablar, si vuelve, no será en el futuro cercano.

