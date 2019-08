Marley y Anitta en Bruselas.

1 de agosto de 2019 • 01:06

Evangelina Anderson, la conductora invitada de Por el mundo esta semana, le dejó un rato su lugar a Anitta. La cantante brasileña de moda, que forma parte del nuevo trabajo de Madonna, Madame X, y también compartió disco con Ozuna, visitó en Bruselas junto a Marley y a Mirko uno de los museos de trenes más importantes del mundo.

En el viaje, Anitta (que nunca antes había estado en Bélgica) aprovechó para contarle a Marley algunos aspectos poco conocidos de su vida: "Empecé en las iglesias cantando con mi abuelo. Después, salía mucho de fiesta con mi hermano y entonces así aprendí a cantar funk, que es el ritmo de moda en Brasil".

Con una sensación térmica que superaba los 40 grados ("Me hubiera gustado venir desnuda, pero me dijeron que íbamos a un museo y no sé si me hubieran dejado entrar así"), la estrella aprovechó destacó la belleza de Mirko: "Qué hijo guapo que tienes, va a tener muchas novias", para después reflexionar sobre su propia historia, "yo sin ser guapa tuve muchos novios así que imagina tu hijo. Tuve muchísimos, tantos que no soy capaz de contar. Es más, aprendí a hablar español con mis novios, incluso traté de tener un novio colombiano porque me habían dicho que eran los que tenían el acento más bonito. También tuve uno español, aunque ese no fue novio, fue un 'jueguito'. Argentino casi tuve, pero no se concretó. Una amiga fue en mi lugar".

Anitta, que estuvo en mayo cantando en el Teatro Opera, confesó su pasión por el tango, y contó que no solo le gusta la música sino que además sabe bailarlo: "Con mi madre hace muchos años tomamos clases de tango. Ella estuvo ahora conmigo en Argentina y fuimos a bailar tango, aunque ella es más reservada. Nada que ver con mi papá, a él le gusta ser famoso". Tiene tantos seguidores en redes sociales (más de 600 mil) que hasta se cambió el nombre, "Ahora se hace llamar Painitto porque papá en portugués se dice 'Pai'. Está loco" cerró, lapidaria, la cantante.