Quién quiere ser millonario: Alejandra Pradón habló sobre la estafa que sufrió

Quien quiere ser millonario: Alejandra Pradón habló sobre la estafa que sufrió

Alejandra Pradón fue una de las invitadas famosas al ciclo de Santiago del Moro, Quién quiere ser millonario y contó que sufrió una estafa por parte de alguien que consideraba un muy buen amigo. La mediática logró ganar en el programa 300 mil pesos y contó que los usará para pagar las deudas que tiene a raíz de lo sucedido.

"Me pasó de confianzuda", explicó la vedette, que ahora está siendo representada por Fernando Burlando. "Fue como un balde de agua fría cuando me enteré y me desmayé. No es de mi familia, es una persona que realmente consideré una buena persona y al que encima le iba a regalar la casa de mi papá, que ya falleció. Hay que tener mucho cuidado, todo lo hacían con el celular, con el QR (en referencia al código que se usa a través del celular). Me han robado datos", contó.

Y explicó: "Están averiguando qué cantidad de personas están en esta estafa y no puedo decir más que esto. Pasaban dos, tres meses, estaba todo bien y de repente aumentaba la luz, el gas y me aumentaban los débitos. Tan delincuentes que me robaban de a poquito".

Sobre su familia y sus amores

Pradón también habló sobre asuntos de su corazón y reveló que cuando tenía cuatro años, ella y sus dos hermanas fueron abandonadas por su madre, por lo que su padre fue quien se hizo enteramente cargo de su cuidado. "Mi papá se hizo cargo de nosotras tres ¿Cómo no amarlo? Yo después la conocí, pero él nunca se enteró porque cuando falleció [su madre] hicimos un pacto las tres de no contarle. Él decía que estaba desaparecida, pero cuando empecé a trabajar mi meta era encontrarla. Y la encontré a los 24 años", relató.

"Me preguntó quién era. ¡Un horror! Le dije: ´Soy tu hija´ y me contestó: ´Qué linda que sos, todo lo que podría haber tenido con vos´. Me morí. Fui con Daniel Comba, era mi novio, el productor de teatro. Él se quedó en el auto cuatro horas esperándome y yo le decía a ella ´volvé con papá´. Había un nenito que daba vueltas por ahí [un hermanito]".

Con respecto a ese hermano dijo: "Nos dijeron que él no quería saber nada de nosotras. Ya es grande, así que si me está viendo, está todo bien".

Además habló de la maternidad: "Yo no tenía tiempo de ser mamá. Yo decía ´voy a terminar siendo madre sola´. Pero no me hubiese gustado (...) Nunca me interesó casarme (...)".

Por otra parte, Del Moro le preguntó sobre el resonado romance que tuvo con Carlos Menem cuando éste era presidente en los 90. "No era yo solita [la novia]. Además en esa época yo era chica y tenía varios novios. Lo más grande de mi vida fue mi padre".