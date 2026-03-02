Quién se va de Gran Hermano 2026 hoy, según las últimas encuestas

La primera jornada de expulsión de Gran Hermano Generación Dorada ocurre este lunes 2 de marzo en Telefe. Santiago del Moro oficializó la lista de integrantes que enfrentan la decisión de los espectadores, que pone en riesgo a cinco participantes.

Quién se va de Gran Hermano hoy, según las últimas encuestas

Gabriel Lucero aparece como el principal candidato para abandonar la competencia este lunes según los diversos sondeos que circulan en las plataformas digitales. El participante reúne la mayor cantidad de menciones negativas en los relevamientos de los especialistas y supera por amplio margen a sus compañeros de placa.

Los datos recolectados en la red social X muestran una tendencia consolidada en contra de este jugador, aunque Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia ocupan los puestos siguientes en la intención de voto del público. Yanina Zilly y Solange Abraham son las más favorecidas en las mediciones.

El conductor del ciclo confirmó la placa definitiva tras el cierre de las estrategias de salvación dentro de la casa. Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Gabriel Lucero, Yanina Zilly y Solange Abraham quedaron en la cuerda floja para la gala de este lunes 2 de marzo.

Los resultados de las encuestas en la plataforma X

El comunicador Fefe Bongiorno realizó un sondeo en su perfil oficial de la red social X. La consulta recogió miles de interacciones de los usuarios interesados en el destino de los jugadores. En este relevamiento específico: “Gabriel Lucero lidera ampliamente la intención de voto para abandonar la casa”.

El periodista Fefe Bongiorno registró una intención de voto superior al 50 por ciento contra Gabriel Lucero en su cuenta de X (X, @fedeebongiorno) (Foto: X @fedeebongiorno)

El participante acumuló más de la mitad de las menciones totales en el sondeo negativo del periodista. La cifra refleja un descontento marcado de una porción del público hacia la figura de Lucero y la disparidad en esos números sugiere que se apunta de forma directa a su nombre para la eliminación.

Cómo evaluó la placa el analista Gastón Trezeguet

El panelista del programa y antiguo ganador del formato también midió el clima social en sus medios digitales. Gastón Trezeguet consultó a sus seguidores sobre la identidad del primer expulsado. Los resultados arrojaron una coincidencia absoluta con las otras mediciones disponibles.

Lucero superó el 60 por ciento de los votos para su salida inmediata de la casa. El porcentaje representa una de las marcas más elevadas en la previa de una gala de expulsión. La respuesta de los usuarios fue contundente y posicionó al participante en un escenario de vulnerabilidad extrema.

Sarmiento, Zilly y Abraham registraron niveles de rechazo muy bajos en este relevamiento particular. Di Gioia también obtuvo una cifra mínima de votos negativos según los datos del panelista. La tendencia se mantiene estable en el transcurso de la jornada del lunes 2 de marzo.

Qué pronóstico mencionan los medios especializados

El sitio especializado MundoFamososOk optó por una medición de carácter positivo en sus perfiles digitales. La encuesta consultó a los seguidores sobre quién merece permanecer dentro de la competencia de Telefe.

En este sondeo: “Brian Sarmiento y Sol Abraham aparecen entre los más apoyados”. Los resultados indican que ambos jugadores cuentan con una base de afecto sólida entre los espectadores. Este respaldo funciona como un escudo frente a la posibilidad de una salida prematura del ciclo.

Zilly, Lucero y Di Gioia presentan el menor apoyo en esta tabla de popularidad. La falta de votos positivos suele coincidir con una alta tasa de rechazo en el sistema de eliminación tradicional. El informe del portal asegura: “quienes figuran con menor apoyo son Yanina Zilly, Gabriel Lucero y Emanuel Di Gioia”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.