La producción de Gran Hermano Generación Dorada incorporó este jueves una modificación reglamentaria para el desarrollo del reality. El conductor Santiago del Moro comunicó los detalles de la placa planta durante la emisión nocturna de Telefe. Esta normativa busca la exposición de los sujetos con escasa actividad. La medida afecta de manera directa a la conformación de las candidaturas para la gala de eliminación.

Qué es la placa planta de Gran Hermano 2026: estos fueron los nominados

La placa planta constituye un mecanismo de votación que castiga a los integrantes con menor protagonismo en la casa. El público posee la facultad de remover a los participantes con conductas pasivas mediante su voto negativo. Juani Car resulta el primer integrante de este grupo tras una acción directa del líder semanal. Franco Poggio utilizó su beneficio para colocar a su compañero en esta instancia de riesgo.

Santiago del Moro explicó cómo funciona la "placa planta"

El término identifica a los jugadores que no generan contenido para el programa: quienes evitan los enfrentamientos y mantienen una postura neutral que los aleja del foco de atención. La organización del programa implementó esta regla para que la gente determine quién debe abandonar la competencia entre los que tengan un perfil bajo.

Santiago del Moro detalló el funcionamiento de la herramienta ante las cámaras. La intención del juego evita que los concursantes avancen en la competencia sin involucrarse en los sucesos generales de la casa. Los señalados bajo esta categoría enfrentan la decisión final de los espectadores en la gala de salida.

Franco Poggio fulminó a Juani Car a la "placa planta"

Quién es el primer nominado por la placa planta

Juani Car ocupa el lugar inicial en esta lista de riesgo. El jugador recibió la fulminación por parte de Franco Poggio. El líder de la semana fundamentó su decisión con críticas hacia el desempeño de su compañero. El líder manifestó ante el resto de los participantes: “considero que mi compañero se mantiene demasiado en las sombras dentro de la casa”.

Las implicancias de la nueva "placa planta"

El argumento de la nominación incluyó detalles sobre el comportamiento social de Car. Poggio observó que el participante se desplaza de grupo en grupo para escuchar diálogos ajenos. Esta conducta busca obtener información para sus movimientos futuros sin exponer sus propias cartas. Según las palabras del líder, Juani no mostró una estrategia clara frente a sus pares hasta este momento del certamen.

Juani “Car” Caruso, el primer nominado por la placa planta ADRIAN DIAZ BERNINI

El rol del público en la gala de eliminación

La modalidad de esta gala de eliminación funciona bajo la premisa del voto negativo para castigar la inacción. Esta herramienta de Telefe separa a los estrategas de aquellos que solo observan el desarrollo de los hechos.

Santiago del Moro enfatizó que la instancia es una vía de comunicación directa para los televidentes. En ese sentido, explicó: “Esta instancia permitirá que el público decida quién debe abandonar el programa entre los jugadores señalados”. La sentencia de los espectadores resulta fundamental para limpiar la casa de perfiles irrelevantes.

Los integrantes de la casa recibieron la noticia con sorpresa durante la noche del jueves. La fulminación de Juani Car marca un precedente sobre cómo el líder puede utilizar esta nueva arma. Franco Poggio aprovechó su poder para castigarlo y Car ahora depende exclusivamente del apoyo externo para continuar en carrera hacia el premio final.

