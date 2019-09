Las hemanas que casi mueren en Tucumán.

En mayo, las hermanas Mónica y Claudia López habían visitado Salta y a Jujuy. Fanáticas viajeras, en uno de los tantos recorridos que hicieron a lo largo de su vida, sintieron que les quedaba como asignatura pendiente Tucumán. "Íbamos a hacer el circuito de las Yungas -contaron en Quién quiere ser millonario-, y una de las ideas era parar en la cascada a tomar mate. Pero entramos y no salimos más".

Dos días y medio quedaron varadas, caminando con rumbo equivocado y totalmente perdidas. La idea de tomar mate se había malogrado cuando Mónica se olvidó la yerba, y ese agua que no usaron los primeros minutos de su paseo fue la que las mantuvo con vida: "al final tomábamos tres sorbos, uno a la mañana, uno a la tarde y uno a la noche".

Pero el episodio del agua no fue el único que les marcó la providencia, también el momento del año en el que habían decidido hacer el viaje: "Todos nos dicen que si esto hubiera pasado unas semanas antes, con las bajas temperaturas no hubiéramos podido sobrevivir".

Así pasaron las dos primeras noches, casi sin víveres (de no ser por unos bizcochos y unas nueces que también tuvieron que racionar) y soñando con la ayuda que no llegaba: "La última noche nos agarramos de la mano, nos acostamos en una casita que nos habíamos armado y dijimos 'Dios siempre quiso lo mejor para nosotras así que sea lo que Dios quiera'. Así nos dormimos". Al día siguiente se despertaron con las luces de las linternas del equipo rescatista.

Hoy, las participantes se animan a hacer chistes, y hasta promover un intercambio humorístico sobre el tema con Santiago del Moro, pero se ponen serias cuando hablan de la mala señalización de la zona, "No nos perdimos por bobas, mucha gente se perdió antes. Si las autoridades de Tucumán no toman alguna medida para poner bien claro dónde es la salida, esto va a seguir sucediendo y algún día va a haber gente que no va a poder volver. Pónganse las pilas, solamente un cartel que diga 'No pasar', con eso se soluciona".

En el último programa de la semana, Mónica y Claudia ganaron 180 mil pesos, destinados a futuros viajes. Porque a pesar de haber estado perdidas en la selva, al borde de la muerte, esta fue una experiencia más en sus vidas: "Hay un antes y un después de lo que nos pasó. En circunstancias como esas te preguntás para qué tanta pelea si la vida se termina en un instante. Y no solo para nosotras, fue un aprendizaje para toda la familia".