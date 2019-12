Fuente: LA NACION

Noche de emoción en Quién quiere ser millonario. Mientras espera que Telefe se decida a lanzar la segunda temporada de Bake Off (el programa de cocina estaba anunciado para el último trimestre de 2019, pero se corrió al año que viene), Paula Chaves pasó por el programa conducido por Santiago del Moro, con su abuelo Isaac.

Con 94 impecables años, el hombre acompañó a su famosa nieta en cada una de las instancias del juego, hasta llegar a los 750 mil pesos que se llevaron. Así, entre la emoción de la modelo, que no paraba de lagrimear, el hombre fue desandando algunos episodios de su vida, quizás el más emotivo haya sido cómo le declaró su amor a su mujer: "Era amiga de mi hermana. Y en su fiesta de compromiso la conocí. Después la encontré un día en Mar del Plata, en la calle San Martín. Fuimos caminando juntos y a la altura de la calle Luro había una joyería y relojería que tenía dos cintillos, los compré y le dije: '¿Te querés casar conmigo?'". Llevan juntos 69 años.

Paula, por su parte, reveló detalles poco conocidos de su vida: "Empecé a trabajar cuando tenía 17 años y es fácil que se vaya la cabeza. Mi familia me enseñó a tener los pies sobre la tierra, y a no creerme que era famosa. Fueron muchos años en los que los tuve que sostener económicamente, pero la base es lo que ellos me enseñaron".

Entre historia e historia, le tocó el turno a Miguel Ángel, hijo de Isaac y papá de Paula, que oficiaba de comodín. Ya en su paso por ShowMatch, el hombre había demostrado que no solo era fachero sino también un seductor, y la hija que seguía tan unida y celosa de él como cuando era chiquita.

Y, como ahora Miguel Ángel está en pareja, la conductora reveló una charla íntima que tuvieron, luego de que Santiago le preguntara si tenía ganas de volver a ser papá. "No, por Dios -se apuró a responder Paula con los ojos muy abiertos-. Amo a su novia Érica, es una divina y la quiero mucho, pero bueno, ya está. Con los chicos, no. Le dije: '¿No te querés operar?', como para que ya descartemos el tema. 'No, dejá', me contestó". Respuesta con la que no quedó claro si el hombre no se anima a una vasectomía o todavía tiene ganas de tener otro bebé.