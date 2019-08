La especialidad de Alexis el salto en largo.

A los 16 años, Alexis Acosta llevaba la vida de cualquier adolescente, entre amigos, salidas y fútbol. Pero un día, su mundo se oscureció por completo: "A los seis años me descubrieron un virus llamado Uveítis, me acuerdo que no veía bien el pizarrón pero no decía nada porque me cargaban mucho. A los nueve me operaron, y volví a ver bien hasta los 16 años, cuando se me desprendió la retina".

Al mismo tiempo que Alexis dejaba de ver, su papá, el que fuera su gran pilar en la vida, se enfermó de cáncer, "fue muy duro, porque estábamos los dos luchando con nuestras enfermedades. Ese para mí fue el golpe más duro de mi vida. Todavía pienso en él y me pongo a llorar".

Alexis se sobrepuso, empezó a practicar atletismo y comenzó a competir. Primero fue un torneo en Mar del Plata, y después diferentes competencias donde demostró un notable rendimiento, tanto que le valieron una beca en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Así, el pampeano dejó si provincia, se instaló en Buenos Aires, y formó una familia.

Alexis contó su historia en un documental, al que todavía le faltan capítulos: "El viernes nos vamos a los Juegos Parapanamericanos a Lima. Voy a competir en la prueba de salto en largo, donde tengo el record nacional desde 2010. Ahora quiero superar los seis metros. Lo que me propongo lo hago, o por lo menos lo intento. Uno queda tan satisfecho tan solo con el intento".

Los 300 mil pesos que se llevó Alexis tienen el destino de cumplirle una promesa a su padre: "Pudimos comprar una casa en Cañuelas, pero nos equivocamos, porque faltaba terminarla y no nos dio el cuero. Además, como era muy húmeda, mi nena sufría broncoespasmos y no podíamos vivir ahí. Así que nos vinimos y alquilamos. Con el dinero me gustaría poder terminarla. Mi viejo siempre me enseñó que hay que esforzarse mucho, para poder tener una familia y un techo. Y yo sé que voy a poder".