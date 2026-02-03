Santiago del Moro reveló detalles de Gran Hermano: la negativa a que entren famosos y la incorporación de la “placa planta”

“No es Gran Hermano famosos, ni Gran Hermano Vip, ni La Casa de los Famosos. Digo esto porque en algún momento se especuló con quién va a entrar. No buscamos famosos“, explicó Santiago del Moro de manera tajante, quien descartó cualquier tipo de rumor y la presencia mediática dentro del nuevo formato llamado Generación Dorada, que verá la luz el lunes 23 de febrero.

Santiago del Moro estará al frente de una nueva edición de Gran Hermano Prensa Telefe

En una presentación formal ante la prensa, del Moro se explayó sobre la cantidad de participantes que entrarían a la casa “más famosa del mundo”, cuáles fueron las reformas del mobiliario, las nuevas reglas de convivencia y otros detalles que conforman este producto que cumplirá, este año, 25 años al aire.

Las declaraciones de Santiago del Moro a LAM

Tras la presentación ante los medios presentes, Santiago del Moro dialogó con LAM (América TV) y dio más detalles de lo que será este formato del cual no está confirmada la cantidad de participantes, pero sí otros “castigos” como la placa planta, que condena al “hermanito” que no es funcional al show.

En primer lugar, el presentador televisivo se hizo eco de un comienzo de año poco auspicioso para la televisión en general, con una reducción significativa de la audiencia: "Me preocupan los números de la tele, lo que ha pasado, un verano bajo. Es una industria muy grande que genera un montón de cosas que tienen que ver con lo que pasa en la tele y afuera también".

Santiago del Moro se mostro preocupado por el bajo rating de la television

Puntualmente sobre el nuevo formato del reality, Santiago confirmó que su emisión irá en paralelo al desarrollo del próximo Mundial que tendrá como fecha de inicio el 11 de junio.

“La idea era llegar al Mundial porque en la temporada uno, luego de la vuelta, habían logrado muy buena sinergia comercial. Este es un programa de televisión que mantiene la estructura del canal, hay que facturar”, reveló.

El número de concursantes fue un tema repetitivo durante la presentación ante la prensa y en contacto con otros medios. Acerca de este tópico, el conductor contó cuántos preseleccionados hay hasta el momento y la posibilidad de que sean “más de 30″ los habitantes de la casa.

El último adelanto que había brindado del Moro sobre la nueva casa de Gran Hermano

“Hay cosas del funcionamiento de la casa que no puedo contar, porque ellos están afuera, los preseleccionados son 42″, dijo en primer lugar. Luego, agregó: “Van a ser un poco más de 24 participantes. Todavía no quiero dar la cifra exacta. El que está elegido es el que ingresó a la casa, porque a último momento puede pasar cualquier cosa”.

En la previa a este nuevo formato llamado Generación Dorada, el conductor descartó la presencia de famosos al argumentar que no le sumarían al juego. “Podríamos haber gastado el presupuesto en famosos, pero no sirve eso”, sentenció.

Del Moro conto como estara conformado el panel de analistas de GH

Al cumplirse 25 años de Gran Hermano, la producción dispuso la creación de la “puerta roja” y la “placa planta” para que los propios participantes voten y eliminen al participante que no aporta ni ayuda dentro de la casa. La novedad es que el público no tendrá incidencia en ese caso, dado que serán los propios protagonistas los que tomen la decisión.

Con una estrategia renovada, con el fin de captar a un nuevo segmento del público, del Moro conducirá un programa en paralelo, donde entrevistará al participante recientemente eliminado: “Ni bien sale de la casa, ahí termina el programa de tele y yo ahí me voy a mi programa de transmisión en línea con el invitado para hacer el mano a mano. Así como sale de la casa que no tiene ningún tipo de contacto con nada”.

Santiago Algorta, ganador de la última edición de Gran Hermano, estará presente en el panel de analistas

Por último, confirmó la presencia de los analistas Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Marisa Brel y los debuts de Ana Laura Román, periodista uruguaya, Federico Bongiorno, panelista de LAM, y Santiago Algorta y Eugenia Ruíz, ambos exparticipantes de la última edición de Gran Hermano.