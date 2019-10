Noemí Serantes, y el recuerdo de su hermana.

Durante muchos años era imposible imaginarlas a una sin la otra. Liliana y Noemí Serantes, "Nu y Eve, las mellizas del 9", en realidad eran gemelas, y a instancias de Alejandro Romay fueron la imagen de canal nueve desde la segunda mitad de la década del 60. De ahí en adelante hicieron cine, televisión y hasta coquetearon con el teatro. Fueron una dupla inseparable que crecía a la par de los televidentes, quienes ya las habían adoptado como parte de la familia.

Por eso en 2011 el dolor fue masivo, cuando Liliana murió de cáncer. Desde entonces, Noemí intenta seguir adelante con el legado y el recuerdo de su hermana: "A muchos les pasa que me ven a mí y ven a mi hermana. Algunos me dicen 'Lili,' y después se sienten mal", le contó a Santiago del Moro en el set de Quién quiere ser millonario.

"Fue tan duro lo de su enfermedad, fue tanto lo que lloré los primeros años. Pero es como que Liliana me ilumina y me dice: 'Seguí adelante, no bajes los brazos'. Tengo que seguir por mis hijos y porque se lo prometí a ella. Cuando estaba mal le dije: 'No te vayas, ¿qué hago yo sin vos?' Y me contestó: 'Vas a poder, sos fuerte y tenés que ponerte fuerte. Siempre pensó que yo era muy fuerte, pero con la enfermedad me dí cuenta de que Liliana era mucho más fuerte que lo que ella misma pensó".

El segundo golpe que sufrió Noemí fue la muerte de su marido Ricardo en 2016. "Era abogado, un niño grande. Le gustaba mucho la política y amaba jugar al fútbol. Era una persona que no le tenía envidia a nadie, era muy bueno, muy cálido. Un gran compañero. Ricardo era mi sostén, me falta mucho. Se fue antes de tiempo", contó entre lágrimas, mientras acariciaba un anillo de él y la alianza de matrimonio: "Uno se aferra a algunas cosas, yo sé que él me ayuda, que me ilumina. Y a Lili también la llevo conmigo".

La participante, que en la noche del viernes se llevó 300 mil pesos, se mantiene en el medio de manera independiente mediante dos programas de radio autogestionados: Escenarios y El Serantes con todo, una creación de su hermana. "Lo hacía ella. Me pidió por favor que se lo siguiera. Mis épocas de éxito pasaron. Sigo en pie gracias a mis hijos y a mi madre. Si no te levantás vos nadie te va venir a levantar".