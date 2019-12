Raquel Satragno, sobre Pinky: "Mi hermana se está despidiendo"

Raquel Satragno habló sobre la salud de su hermana, Pinky y dijo que la conductora "es feliz" haciendo el programa Memorias desordenadas Crédito: Captura de pantalla

A partir de la viralización del video en el que se ve a Pinky recostándose en la última parte de su programa de la TV Pública, Memorias desordenadas, mucho se habló sobre su estado de salud y si debería hacer televisión o no.

" Fue una malinterpretación porque ese final nació de una idea que se le ocurrió a Pinky, por un programa que hizo en los años '60, A la cama con Pinky. Mi hermana tiene un gran timing y decidió terminarlo así, como diciendo vamos a descansar. No se durmió porque cuando terminaron, ella se levantó y pidió sus zapatillas. No se estaba sintiendo mal ni nada por el estilo, sino que quería rememorar ese ciclo que había hecho", contó esta tarde su hermana, Raquel Satragno, en Confrontados.

De todas maneras, Raquel reconoce que parecía una situación incómoda. "Era una grabación y ese material se edita. Es un programa con mucha edición. Si lo sacás de contexto, es otra cosa", marcó. "Mi hermana es feliz haciendo ese programa. Es un homenaje, ella se lo merece. De acuerdo, tiene una enfermedad que surgió apenas empezó el programa. Antes no tenía dificultades al hablar, estaba intacta pero después surgió un Parkinson que le dificultó más el habla, que la consumió un poco. Pero ella tiene derecho a terminar este ciclo porque es feliz con las visitas que recibe. Convengamos que fue una de las mujeres más hermosas, la han llamado 'el ángel de la televisión', 'la señora televisión'. ¿No merece terminarlo en paz y tranquila, sin discriminación?", cuestionó.

Satragno señaló además que Pinky " disfruta todo lo que hace. Y merece respeto". "Se reencontró son Susana Giménez, con Mirtha Legrand y con muchos en una tapa de una revista. Quizá la gente joven no sabe quién es ella... Mi hermana es como el Marcelo Tinelli de hoy, la Susana de hoy, con una enorme historia en televisión. Es lindo que la vean. Está en condiciones de estar ahí", contó la exmodelo que, además, es la mamá de Kari Araujo, conductora del ciclo junto a Pinky.

"El programa fue para darle el gusto a ella. Le cumplimos su último sueño, despedirse de su público. La pasa muy bien. Kari la tuvo que sostener, obviamente. Le dije que iba a tener que cubrir todo lo que ella no consigue porque no tiene la gracia, la rapidez y la belleza que tuvo siempre. Y no es fácil. Kari es un soporte para ella", dijo luego.

Sobre las declaraciones de Chiche Gelblung, que dijo que era como 'un muñeco al que manejaban', Raquel aseguró: "Es cierto. Mi hermana tiene una gran dificultad en el movimiento y quiere estar ahí, pero no es fácil moverla, se cae todo el tiempo. Está en una condición que necesita que la manejen porque no camina sola. Es cierto lo que dijo Chiche, pero lo hizo con mala onda. Ha sido tan hermosa, tan brillante, un sol, que duele. Me duele a mí verla así. Estaba bien cuando empezó, pero la muerte de Leonardo fue un disparador tremendo".

"El Parkinson avanza semana a semana. Mi hermana se está despidiendo, y esa despedida puede ser muy larga. Mi mamá estuvo en una condición similar y vivió años así. Yo soy alguien golpeado por la vida. Mi mamá era un ángel y cuando yo tenía 12 años, tuvo un cáncer cerebral, la operaron y quedó con parálisis en una mitad del cuerpo. No hay que discriminar", se emocionó Satragno, que no pudo evitar llorar. "Amo a mi hermana más que a nada. Disfruto viéndola en el programa. Todos hemos tenido un familiar que está partiendo.Mi hermana era deslumbrante. Yo lloro en cada corte porque veo sus imagines y me doy cuenta que el tiempo ha sido cruel con ella", aseveró notablemente emocionada.

Satragno se refirió a la situación económica de Pinky. "Tiene una jubilación mínima, y duele que no hayan tenido la consideración de darla una jubilación digna. Ocupó un cargo público también. Fuera de eso, no tiene otro ingreso. Es tan madraza que tiene dos departamentos y en uno de ellos viven sus nietos. Y tiene personal que la cuida noche y día, y es un gasto enorme. No va a resolver los problemas económicos, a menos que venda una propiedad. Queda un solo programa en la TV Pública y no sé si va a grabarlo. No le gustó nada todo lo que se está diciendo. Es la primera vez que hay comentarios sobre ella que no son dignos. Y creo que ella merece solo amor. Tiene 84 años", finalizó.