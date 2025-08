Rating: cómo fue el debut de Pampita Ardohain al frente de Los 8 escalones, con una sorpresa y un invitado muy especial

Eltrece viene realizando varias modificaciones en su grilla, en la búsqueda de mayor audiencia. Tras el exitoso estreno de Buenas noches, familia, conducido por Guido Kaczka, el canal decidió reflotar a uno de sus comodines, Los 8 escalones, para ocupar el lugar que dejó vacante el programa de Viviana Canosa. No es la primera vez que este ciclo se emite a las 14.30, horario que casi siempre le fue esquivo a la señal del solcito: salvo El Diario de Mariana y 100 argentinos dicen, el resto de sus apuestas, en los últimos años, no prosperaron.

Pero esta nueva temporada tiene un atractivo extra: Carolina “Pampita” Ardohain está al frente de la conducción. “Estaba la idea de seguir con Los 8 Escalones porque en estos años se volvió un clásico el programa, y pensábamos cómo, de qué forma continuar. Yo estoy haciendo el vivo de la noche, la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió el nombre de Pampita y al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora estamos haciendo todo para que salga de la mejor manera”, declaró Guido Kaczka en Intrusos sobre la elección de la modelo y conductora.

Pampita y Guido Kaczka Prensa eltrece

El lunes, Kaczka condujo la primera emisión de esta nueva etapa en la que se entregan dos millones de pesos a diario. Los participantes tienen nuevamente la posibilidad de cumplir sus sueños y ganar increíbles premios que se pondrán en juego cada tarde. Cada escalón es un nuevo desafío en donde los concursantes se ponen a prueba, enfrentándose entre ellos y a un jurado de notables. En el primer programa estuvo acompañado por Teté Coustarot, Evangelina Anderson, Gustavo Grabia, Fernando Carnota y Maju Lozano como invitados. El promedio fue de 2,7 puntos y quedó segundo en la franja, detrás de Cortá por Lozano con 5,1. Kaczka adelantó que en esta temporada quienes concursen decidirán quién sube y quién no.

Este martes, el mismísimo conductor le dio la bienvenida a Pampita y se quedó como jurado especial, por primera vez en la historia del programa. “Tengo para decirles que ayer di una noticia y hoy se viene la segunda. No tiene que ver con el juego o las reglas, ¡sino que Pampita va a ser la conductora!”, anunció. La modelo estuvo acompañada por Evangelina Anderson, Gastón Edul, Marcelo Polino y Maru Botana. Frente a la ausencia de una quinta figura -Nicole Neumann decidió no seguir en esta nueva etapa-, Kaczka la sorprendió: “No es que va a quedar libre ese lugar, sino que yo voy a reemplazarte en el jurado. Yo voy a hacer las preguntas y vos vas a hacer Los 8 escalones todos los días”.

La edición obtuvo un promedio de 3.1 puntos, cuatro décimas más que el lunes. A diferencia de las versiones anteriores, donde Guido Kaczka se mantenía fuera de cámara y con su voz en off durante casi todo el programa, a Pampita se la pudo ver varias veces en diferentes planos, interactuando con los participantes y el jurado. De hecho, en estas primeras emisiones, la producción decidió explotar su perfil de personaje con preguntas de Polino sobre el reciente viaje a Ibiza de la modelo y el tono bronceado de su piel. Este miércoles, el ciclo se mantuvo segundo en la franja con un pico de 3.5 puntos, con una visita muy especial: Bautista Vicuña, el hijo mayor de Carolina, fue parte del jurado.

Pampita junto a su hijo mayor Bautista Vicuña, quien ofició de jurado invitado este miércoles

Por delante, Pampita tiene la oportunidad de demostrar sus dotes en la conducción dentro de un formato que la puede contener, sin necesidad de entrar en escándalos, ni hacer referencia a su vida privada. La modelo tuvo experiencias dispares en la televisión abierta al frente de Pampita online, por Telefe y Canal Net, y El hotel de los famosos, en eltrece; tiene innegable carisma, pero con eso no alcanza para consolidarse dentro de un ciclo que llevó siempre a buen puerto Guido Kaczka. De ella depende continuar con la buena racha de Los 8 escalones.