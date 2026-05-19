Martín Fierro: Marley se hizo eco de los rumores y habló en el escenario de su vínculo con Santiago del Moro

Alejandro “Marley” Wiebe y Santiago del Moro se saludaron en directo en el marco de la entrega de los premios Martín Fierro 2026. Después de una semana de rumores acerca de su enemistad, los conductores desmintieron frente a los invitados y ante las cámaras una discordia. Entre risas, bromearon con que programarán un próximo viaje juntos.

Al comienzo de la emisión especial, Del Moro le dio la bienvenida a los famosos y comenzó a saludar a algunas de las personalidades que se encontraban en las mesas. Fue ahí cuando se animó y se dirigió a Marley. “Lo voy a encontrar a Marley, que después dicen que no lo saludo”, sentenció.

Marley saludó a Santiago del Moro tras recibir el Martín Fierro

Minutos después, tras ganar Por el Mundo la estatuilla como Mejor programa de Viajes/Turismo, los conductores de Telefe se cruzaron. “Nos saludamos con Santi. Así que ya está. No hay más tema de qué hablar. Miren”, soltó Marley y lo señaló a su colega, quien estaba en un atrio más alejado. “Hacemos el próximo viaje, a la Luna nos vamos”, soltó Del Moro.

Las versiones de una enemistad surgieron en el estudio de LAM (América) cuando Pilar Smith recordó aquella ocasión en que Del Moro no saludó a Marley. “En el último Martín Fierro estaba Santiago en el escenario y nombró a todos los integrantes de la mesa de Susana Giménez y a Marley lo esquivó“, dijo la periodista.

Incluso Marley se refirió a ello durante su programa en The Summer Show (LUZU TV) junto a Florencia Peña y desmintió que exista una competencia de ambos conductores.

De esta manera, las figuras de Telefe eligieron la entrega de los premios para sellar su buena sintonía y dejar en claro que tienen un contacto como compañeros y colegas.