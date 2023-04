Rating: con la eliminación de Micaela, MasterChef lideró un domingo con menos audiencia en todos los canales

escuchar

La culminación del fin de semana extra large y la celebración de las Pascuas atentaron contra el rating televisivo. Con tendencia a la baja en todos los canales, Telefe lideró la jornada, siendo 12,2 puntos el promedio cosechado por MasterChef (Telefe), el mejor número del día . Además, esta competencia en torno a habilidades culinarias, durante la actual temporada conducida por Wanda Nara, escaló a un pico de audiencia de 13 puntos en una emisión que se inició a las 22.30.

Previo a MasterChef, Pasapalabra, especial famosos (Telefe), a cargo de Iván de Pineda, mantuvo sus parámetros habituales, cosechando un promedio de 9,3 puntos y un pico de 11 puntos, logrados en los minutos previos al inicio de MasterChef. Este ciclo de juegos en torno al lenguaje y el alfabeto, muy bien llevado adelante por su conductor, logra muy buenos números a pesar de la baja generalizada que suele afectar al día domingo .

Iván de Pineda le imprime humor a su conducción de Pasapalabra

En eltrece, desde las 22, el prime time estuvo ocupado por El Mundo del Espectáculo, ciclo donde se exhibió el film El implacable, protagonizado por Jackie Chan y Pierce Brosnan, promediando 4,6 puntos y con un pico de 5,1 puntos, lejos de lo alcanzado por Telefe a esa hora.

En la primera parte de la franja nocturna, Telefe puso en el aire Cine del domingo lV, donde se pudo ver la película Plan de vuelo, con Jodie Foster, llegando a un promedio de 7,3 puntos y tocando un pico de público de 9,5 puntos. En eltrece, a esa hora, Cine Shampoo V, espacio ocupado por el film El escándalo, marcó 4,7 puntos.

Desde las 11.30, Telefe puso en el aire el tradicional espacio La peña de morfi, ahora conducido por Georgina Barbarossa y por Jésica Cirio, histórica integrante del ciclo. El programa marcó un promedio de 5,1 puntos , con una seguidilla de números musicales, recetas de cocina pantagruélicas, humor e información deportiva, la fórmula creada por Gerardo Rozín. El pico de audiencia, en una emisión de cinco horas, fue de 6,4 puntos, muy buen número para la tarde de un domingo .

En elnueve, con 1,7 de promedio, Vivo para vos encabezó la audiencia del canal, mientras que en América, y en la misma franja de las 20, hizo lo propio GPS Domingo con un promedio de 2,1 puntos.

La Final del Turismo Nacional marcó 1,7 de promedio, el mejor número de la TV Pública. En Net TV, Fiestas Argentinas y Madre Teresa encabezaron la programación con 0,3 décimas, mientras que en Bravo TV hicieron lo propio Destilando amor y Las bravas, pero con sólo 0,1 de promedio.

El automovilismo siempre rinde en los domingos de la TV Pública L. Cano - LA NACION

El encendido más alto del día correspondió a MasterChef con el 74,1% del share .

Momentos destacados

Micaela Bosio no acató la indicación del jurado y Germán Martitegui se lo hizo saber . A la participante de MasterChef no le fue bien con su innovación y desoír la consigna del día no fue una gran decisión, ya que resultó la segunda eliminada del certamen.

Alejandra Pradón representa determinados tópicos, ya caducos, en torno al erotismo de la década del noventa. Ayer, la exvedette visitó el set de Vivo para vos, donde, junto a Julián Weich y Carolina Papaleo, repasó su carrera y contó cómo es su presente .

Analía, la hija de José Luis Gozalo, el fallecido productor de música tropical, brindó su testimonio en Secretos Verdaderos . En el programa también se pudo escuchar la palabra de Betty Olave, madre de Rodrigo Bueno, quien tuvo disidencias con Gozalo en tiempos en que éste era mánager de su hijo.

Los 3 más vistos

1. MasterChef (Telefe) 12,2 puntos de rating

2. Pasapalabra, especial famosos (Telefe) 9,3 puntos

3. Cine del domingo lV – Plan de vuelo (Telefe) 7,3 puntos

Datos de Kantar Ibope Media