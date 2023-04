Murió la mamá de Donato de Santis y el jurado de MasterChef la despidió con un emotivo mensaje: “No te voy a llorar”

escuchar

El 20 de marzo, se estrenó la última edición de MasterChef (Telefe), bajo la conducción de Wanda Nara y con el jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Maritegui. Además de inspirar recetas en los espectadores y perfeccionar las técnicas de los 16 concursantes que iniciaron en el reality, los profesionales se ganaron el cariño del público. Este domingo, el chef italiano reveló que su mamá falleció y se despidió con un emotivo mensaje: “No te voy a llorar”.

Donato de Santis se estableció en la Argentina en el año 2000 y abrió su propio restaurante, Cucina Paradiso, en Buenos Aires. Pero el chef siempre mantuvo sus raíces italianas presentes y destacó lo que extrañaba su tierra natal en varias ocasiones a través de las redes sociales. Este domingo, el profesional anunció en su cuenta de Instagram que su mamá, María de 93 años, falleció en Italia. “Me toca despedirme”, señaló.

Donato de Santis le dedicó un emotivo mensaje a su madre

“Mamma, estoy muy feliz de que vos hayas vivido para yo elegirte como madre. Sabés que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mí, como una inapagable antorcha, y seguirás viviendo adentro de mis hijas y de los hijos de ellas. Así, hacia el infinito”, comenzó el chef, a través de su cuenta de la mencionada red social, donde acumula un millón y medio de seguidores, y acompañó el texto con una recopilación de instantáneas junto a su madre.

Y siguió: “A veces, me pregunté dónde estarán tus juguetes, cuáles eran y si alguna vez los tuviste cuando eras niña. Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado”.

De Santis: “Fuiste siempre un ser de luz”

El chef, que pertenece al jurado de MasterChef, nació en la ciudad italiana de Milán y se trasladó a la Argentina hace 23 años. Desde entonces, desarrolló su carrera profesional en Buenos Aires, donde abrió su propio restaurante y condujo a su vez numerosos programas de televisión, como Dueños de la cocina. Pero el especialista siempre destacó su amor por la cocina italiana.

El chef compartió un emotivo mensaje a su madre

Su madre, María de 93 años, falleció en los últimos días y el chef se despidió de una manera muy emotiva. “El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida, así que no dudo de que vas a brillar iluminada eternamente”, relató. Y cerró: “No te voy a extrañar, porque miro mis manos y son tus manos. Gracias, mamá”.

Donato de Santis abrió su propio restaurante en la Argentina, Casa Paradiso

Micaela Paglayan, pareja de Donato de Santis, le expresó su cariño a su fallecida suegra, a través de la red social. “Mamma, nonna, zia María, amada por todos”, escribió, junto a unas instantáneas de la mujer. El posteo del chef se llenó de mensajes de apoyo y condolencias para el cocinero. “Hermosa manera de contar a tu mamá. Un abrazo enorme para vos y esa familia maravillosa”, le escribió María de Michelis.

“Te mando un abrazo gigante y mucha fuerza”, destacó Maru Botana. Por su parte, Leandro “el Chino” Leunis le puso: “Mi abrazo, querido Donato”. Además, Mauro Icardi, quien frecuenta las grabaciones de MasterChef para acompañar a su esposa, añadió dos emojis: uno de unas manos juntas y un corazón rojo.

