Alfa sacó los trapitos al sol en La Peña de Morfi y le hizo un fuerte reproche a Julieta Poggio: “No me invitó”

escuchar

Walter “Alfa” Santiago de Gran Hermano hizo un duro descargo contra su excompañera Julieta Poggio. Sucedió este domingo, durante la emisión en vivo de La Peña de Morfi (Telefe), cuando el hermanito le hizo un fuerte reproche a la finalista del reality. “No me invitó”, se quejó, fiel a su estilo.

Con motivo de los festejos de Pascua, cuando desde el programa enviaron móviles para conocer cómo celebran este domingo algunos de los exparticipantes de Gran Hermano. La primera persona entrevistada por Georgina Barbarossa fue Julieta, quien contó que estaba reunida con su familia. “Estoy re contenta”, admitió la joven de 21 años. Luego, mostró que estaba junto a su sobrina y sus abuelas, a la vez que se la vio rodeada de su novio y otros parientes.

Julieta contó que estaba festejando la Pascua con su familia

Tras un divertido intercambio, en el que Julieta contó cómo era su presente y de qué forma se tomaron sus abuelas su pase por el show, en un momento Georgina comparó la reunión familiar de la hermanita con el día de su cumpleaños. En esa ocasión, ella aún estaba dentro de la casa de Gran Hermano y la producción le organizó un festejo junto a sus compañeros en una recordada pool party, pero lejos de sus parientes.

Tras mostrar el almuerzo familiar de Julieta, Georgina se dispuso a entrevistar a Alfa, quien se encontraba al lado de una pileta tomando sol. Sin pelos en la lengua, la conductora quiso saber: “¿Extrañaste cuando saliste de la casa?”, en referencia a cuando el hombre de 60 años fue eliminado y debió abandonar el reality a mediados de febrero pasado. Sincero, respondió: “Extrañé un montón”.

Inmediatamente, Alfa reveló que estaba en la casa de su hermano en Pilar y que se encontraba esperando a su hija Joaquina para celebrar en familia. “Contento y feliz por todo lo que está pasando”, agregó.

Sin embargo, el exparticipante no tardó en aprovechar el momento para lanzar el duro reclamo. “Decile a Julita que el día del cumpleaños, el único que le hizo un regalo y que le preparó una caja de bombones caseros fui yo”, indicó. Si bien hasta ahí parecía que se trataba de un recuerdo de su paso por la casa más famosa del país, pronto se transformó en un reproche.

Alfa contó que estaba en la casa del hermano en Pilar

“Y después no me invitó a la fiesta de retorno a la casa de la familia. Hicieron una fiesta bárbara y no me invitó. Se olvidó de mí”, reflexionó. Ante la consulta de Georgina, quien excusó a Julieta diciendo que se trató de un festejo con sus más amigos y no con los participantes del reality, Alfa fue contundente: “Invitó a todos los Gran Hermano y a mí no. Pero ya está”.

Además, decidió enumerar a los invitados: Romina, Daniela, Thiago. “Fueron varios”, completó. Sin embargo, Georgina buscó dar por cerrado el tema y le aconsejó. “Dejá de pelear, ya está. No seas grandulón. Estamos en paz, estamos en Pascua”.

Tras el ida y vuelta, ambos se dispusieron a hablar de la forma en la que iban a celebrar el domingo y dieron por zanjada la discusión.

LA NACION