Rating. Cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano que dejó afuera a un personaje clave

Cuando Juan Pablo de Vigili abandonó la casa con el 61.3% de los votos, el grupo de los hongos, que integraban junto a Eugenia Ruiz y Selva Pérez, empezó a desintegrarse. Y es que en esta instancia, a menos de una semana de la final, los participantes empiezan a jugar solos más allá de sus simpatías. Si bien la jugadora uruguaya pudo atravesar el versus con su excompañero sin mayores problemas, era la candidata natural para irse en la gala de este miércoles. Todo comenzó pasadas las 21.45 con un piso de 9.9 puntos de rating que le dejó Telefe noticias. El clima de tensión se sentía en el aire, ya que quien se iba esta noche quedaría afuera de la cena con Santiago del Moro y no iba a podría ser parte de la final de Gran Hermano.

Tato Algorta, Ulises Apóstolo y Luz Tito están en la casa desde el 2 de diciembre y llevan más de 200 días de aislamiento en donde pasaron de todo. El Tridente sobrevivió a la salida de Luciana Martínez, Lucía Patrone y Martina Pereyra, y el joven cordobés quedó solo. Vio cómo se fueron uno a uno sus compañeros del grupo de Los Causas y, por sobre todas cosas, perdió a su aliada más importante Chiara Mancuso. Así las cosas, cualquiera de los tres era candidato para llegar a la final porque la gente que mira el programa los considera “originales” y la figura de todos generó amores y odios entre los fandoms.

El caso de Selva y Eugenia fue diferente, ambas ingresaron al reality el 10 de febrero, como un refuerzo para darle inyección al juego. La uruguaya es actriz y comediante, conocida por sus videos en redes sociales y su ingreso generó impacto entre los participantes y el público por su personalidad extrovertida, que por momentos, se volvió inaguantable en la convivencia. La santiagueña, de personalidad fuerte, no dejó pelea por dar y sus contrincantes fueron las mujeres: Katia ‘La Tana’ Finocchio, Sandra Priore y Luz fueron sus contendientes preferidas. En las encuestas de las redes sociales ambas figuraban como posibles candidatas a irse pero todas las miradas estaban puestas sobre Selva que quedó en la cuerda floja, con un pie afuera en el último versus.

La votación en la casa de Gran Hermano

Estos últimos días en la casa de Gran Hermano fueron de campaña porque desde el lunes todos los jugadores quedaron a merced del público en una placa de voto positivo. Y si bien cada uno tiene su estilo, todos quieren quedarse y llegar a la final. La visita de la madre y los hermanos de Luz y Ulises le dieron algo de emoción al clima que se vive pero nadie olvida mencionar su nombre seguido del número 9009 para que sus fans los ayuden a concretar su sueño.

El rating subió a 13.6 puntos con la visita de Sandra, en medio de un Congelados, que volvió para devolver todo lo que los hombres de negro se llevaron de la casa. Hace días que los participantes están comiendo sin cubiertos y casi no tienen donde sentarse. Si algo caracterizó a esta última edición de Gran Hermano fue la adaptación como siempre recalca su conductor. “Vine a poner orden en esta casa, qué pasó, no lo puedo creer”, gritó la pescadora de La Plata al ingresar toda vestida de negro y con extensiones, un look complemente diferente al que tuvo dentro del reality.

Más tarde, elegida al azar, Del Moro anunció que Eugenia era la primera en salir de la placa y el rating trepó a los 14.8 puntos. El segundo participante salvado fue Tato, seguido de Ulises. Finalmente Selva quedó eliminada con el 2,9% de los votos. La marca máxima de la noche fue de 15.6 puntos, mientras tres de los finalistas festejaban en la pileta. El próximo domingo Santiago entrará a cenar con los jugadores y repasará el paso de cada uno de ellos por el reality. El lunes quedará uno eliminado y el martes se sabrá quién es el ganador de Gran Hermano.