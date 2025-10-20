Rating. Del triunfo de Marruecos en la final de Mundial sub 20 al sorpresivo primer eliminado de Masterchef Celebrity

Es sabido que la televisión abierta está pasando por un momento de crisis en materia de rating, en donde la mayoría de los programas miden un solo dígito y lejos quedó la época de los 20 puntos, cuando un ciclo era exitoso. En ese marco, este domingo, la final del Mundial sub 20 de fútbol y el primer eliminado de Masterfchef Celebrity subieron considerablemente el encendido de la pantalla chica.

A las 19 comenzó la previa d e l último partido del Mundial sub 20, desde Chile, en el que la Argentina fue en busca de su séptimo título. La albiceleste ganó seis de las siete finales que disputó en la historia y llegó invicto a esta instancia. Con un piso de 4.2 puntos de rating, desde el campo de juego, se vivió la tensión y los nervios de este encuentro clave. Con Fernando Carlos, Sofi Martínez y la crónica desde Chile con Federico Rodas, se pudo vivir el clima de esta final. Por su parte, Marruecos llegó tras eliminar por penales a Francia. Antes del comienzo del encuentro, la pantalla de Telefe escaló a los 17.3.

Marruecos consiguió el Mundial Sub20 en Chile ante la Argentina JAVIER TORRES - AFP

A las 20 arrancó la final del Mundial Sub-20 Argentina versus Marruecos con 18.6 puntos, con Pablo Giralt en los relatos y el preciso análisis de Juan Pablo Varsky, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. A los 11 minutos, el conjunto africano hizo el primer gol de la mano de Yassir Zabiri y el rating escaló a los 25.1. Luego llegó el segundo de Zabiri y la pantalla de Telefe subió a los 28.0. Si bien el equipo de Diego Placente tuvo muchas llegadas, el primer tiempo terminó 2 a 0, con un pico de 28.3.

Pasadas las 21 comenzó la segunda etapa con un piso de 26 puntos. Y si bien el equipo argentino tuvo varias llegadas al arco, dominó la pelota y jugó un gran torneo, el partido le fue esquivo y no le alcanzó para consagrarse campeón. La marca máxima de la noche fue de 29.9. A pesar de los resultados, Santino Barbi se llevó el premio al mejor arquero y Milton Delgado el balón de bronce, consagrado como uno de los tres mejores jugadores del Mundial sub 20.

Primera gala de eliminación de MasterCheff Celebrity

A las 22.19 arrancó la primera gala de eliminación de Masterchef Celebrity con un piso de 15.5 puntos que le dejó el post partido. Luego de que Momi Giardina fue salvada en el día de última chance por su “Pollito batatero”, Pablo Lescano, Luis Ventura, La Joaqui, Esteban Mirol, Emilia Attias, Roña Castro, Miguel Angel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Julia Calvo y Andy Chango tuvieron que desplegar todo su talento para quedarse en la competencia. La prueba a superar fue cocinar albóndigas con salsa y guarnición pero con un toque personal. Siguieron todo atentamente desde el balcón, Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes.

La gala se mantuvo arriba de los 15 puntos mientras los famosos fueron ejecutando los platos. Si bien el nivel, en general, es muy bajo, algunos sorprendieron con las preparaciones. Andy Chango presentó albóndigas de pollo y hongos portobello con papas hervidas, con buenos resultados. Roccasalvo cocinó albóndigas de chorizo y carne vacuna con calabazas y mango, Pablo Lescano interpretó uno de sus clásicos antes de entregar sus albóndigas de carne con puré de papas y Cachete Sierra albóndigas de cerdo y pollo con arroz con cúrcuma.

La Joaqui hizo unas albóndigas exóticas con zanahorias y cebollas caramelizadas. mientras que el ‘Roña’ Castro con sus albóndigas de pollo con puré tuvo varios problemas en la ejecución. Julia Calvo preparó albóndigas de carne y cerdo con arroz, Emilia Attias albóndigas de cordero y cerdo con cous cous con una yema de huevo confitada. Ventura cocinó albóndigas de cordero y cerdo con papas españolas en salsa de cuatro quesos. Marixa Balli albóndigas de carne vacuna con arroz con crema y Esteban Mirol albóndigas de cordero con cubos de calabaza. Finalmente, Miguel Ángel Rodríguez quedó complicado por sus albóndigas con salsa pomarola. En medio de las devoluciones, Pablo Lescano sorprendió renunciando al programa. “Cociné con cariño, me llevo la clase de personas que tenemos acá pero tengo muchos compromisos con la música y no puedo seguir. La pasé genial, fue como cocinar en casa”, contó.

Luis Ventura y el ‘Roña’ Castro quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el boxeador quedó eliminado. La marca máxima del reality fue de 16.3 puntos.