El lunes 11 de diciembre Gran Hermano comenzó una nueva temporada por la pantalla de Telefe. La apuesta por este formato -dada su envergadura de producción- no era menor y, al igual que lo sucedido en ediciones anteriores, el canal buscó no solo que el reality ganara -por amplio margen- su horario, sino que también traccionara al resto de la grilla de la señal. Los objetivos, al menos hasta ahora, se cumplieron a medias .

Anoche, en una emisión que comenzó a las 22.30, este espacio conducido por Santiago del Moro marcó un promedio de 13,6 puntos y llegó a un pico de 14,6 puntos , para nada mal dentro de los parámetros que se manejan en la televisión actual; aunque las cifras son inferiores a lo que cosechó Gran Hermano en su edición anterior y están lejos de las que hacían formatos como MasterChef Celebrity tan solo un par de años atrás.

El variopinto elenco que conforman los participantes de Gran hermano captura de

Con todo, el reality creado por el neerlandés John de Mol y que se ve en buena parte del mundo, no solo es lo más visto de cada día desde su estreno, sino que viene superando con creces a sus competidores directos Los 8 escalones (eltrece), Buenos chicos (eltrece) y Bailando 2023 (América) , ciclos que ayer midieron 6,6 puntos, 4,9 puntos y 4,6 puntos, respectivamente. Guido Kaczka, por su parte, fue superado en dos décimas por Telenoche, noticiero que lideró el público de eltrece, mientras que el certamen de baile a cargo de Marcelo Tinelli encabezó en su canal.

Santiago del Moro, Guido Kaczka y Marcelo Tinelli, los conductores estrella del prime time televisivo que compiten desde tres canales diferentes

¿Qué sucedió anoche?

La producción de Gran Hermano decidió anular la “salvación”, ya que Martín, en reiteradas ocasiones, dio a entender cuál sería su veredicto.

Agostina fue el nombre que llegó a la placa y, por ende, deberá luchar para no ser eliminada y salir de la casa el próximo lunes.

Haciendo historia

El año pasado, Gran Hermano debutó el lunes 17 de octubre con un promedio de 21,5 puntos y un techo de muy buenos 22,9 puntos , revalidando los honores de Telefe que venía de ofrecer ¿Quién es la máscara?, un alicaído formato conducido por Natalia Oreiro que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Aquella noche, Los 8 escalones del millón (como se llamaba entonces) y Canta conmigo ahora, la versión local de All Together Now que había importado Marcelo Tinelli, bajaron sus números ante el embate de Telefe, dejando a eltrece muy por detrás de la señal líder. Ese día, Kaczka ganó en su canal con 8,8 puntos, mientras que el certamen de canto del creador de ShowMatch midió 6,8 puntos.

En el debut de este año, acontecido el lunes 11 de diciembre, y bajo el slogan “la casa abre sus puertas”, Gran Hermano marcó 20,5 puntos y tocó un pico de 21,7 puntos , cifras muy acordes a las esperadas. Al día siguiente, el promedio descendió a 16,3 puntos y el miércoles 13 llegó a 16,4 puntos, antes de cerrar su primera semana en 15,5 puntos, bajando cinco puntos desde el estreno.

Esta semana, el lunes 18 y el martes 19 de diciembre, el reality promedió 12,7 puntos, mientras que el miércoles último cosechó 13,6 puntos. Si se toman en cuenta los 13,6 que también marcó anoche, el promedio de esta semana, sin contar la Gala de eliminación del domingo, fue de 13,1 puntos .

Santiago del Moro, conductor muy identificado con la lógica de Gran hermano

El domingo pasado se llevó a cabo la primera jornada de expulsión, espacio que promedió 13,2 puntos y alcanzó un pico de 14,2 puntos, muy por encima del resto de los canales.

La dificultad que presenta la actual temporada del reality no es el temor a una competencia que pueda esmerilar sus números -salvo algún golpe de timón en eltrece, América y elnueve, algo que no acontecería en el mediano plazo- sino que no termina de traccionar con fuerza al resto de la programación de Telefe que, de todos modos, sigue liderando en todas las franjas.

En una televisión donde Buenos chicos (eltrece) es la única ficción de producción nacional en el aire y donde la TV Pública ofrece algunos unitarios de muy buena factura como Mordisquito, el entretejido de historias que se van desarrollando dentro de la “casa más famosa del país” pareciera reemplazar el lugar de los actores argentinos , quienes también ven diezmado su trabajo ante la proliferación de productos de ficción importados. Para las señales, estos “enlatados” implican un menor costo de producción y, a decir por las planillas del rating, miden bien, generando una ecuación que cierra por todos lados, menos para los artistas, guionistas, productores y técnicos locales.

Para las próximas semanas, ya con los participantes y sus historias personales instalados en las retinas de la gente, se espera que los conflictos en Gran Hermano suban sus decibeles y, como en todo culebrón, generar nuevos adeptos y detractores.

El liderazgo del reality, formato que, quizás, ya comienza a ofrecer cierta fatiga , no se da tanto por sus propios méritos, sino por las debilidades de sus competidores y de una coyuntura de medios audiovisuales debilitados.

El encendido más alto del jueves:

Gran Hermano (Telefe) 59% del share

Los 5 más vistos:

1. Gran Hermano (Telefe) 13,6 puntos de rating

2. Escape perfecto (Telefe) 10,3 puntos

3. Direct TV – DGO presentan Espiando la casa (Telefe) 9,1 puntos

4. Telefe noticias (Telefe) 7,4 puntos

5. El noticiero de la gente (Telefe) 7,2 puntos

Datos de Kantar Ibope Media