Rating: Gran Hermano arrancó una nueva edición con números auspiciosos

Las expectativas alrededor de Gran Hermano son altas. Con la conducción de Santiago del Moro, el ciclo presenta a 18 participantes que convivirán en esa casa con un objetivo común: conquistar al público y eliminar a sus compañeros para quedarse con el premio mayor. De esa manera, el conocido reality llegó una vez más a la pantalla de Telefe, con la intención de adueñarse del prime time. Y al menos en lo que fue su debut, los números del rating se mostraron verdaderamente auspiciosos para el ciclo que se convirtió en un clásico en todo el mundo.

Gran Hermano debutó este lunes en Telefe Captura

Durante los minutos iniciales de la gala de presentación, el reality comenzó con un piso de 15.9, una marca que poco después, comenzó a subir. Y así fue como en el transcurso de las poco más de dos horas que duró la transmisión, en la que finalmente se mostraron a los jugadores y sus historias, el encendido se amplió notablemente. De poco más de 15 puntos, el rating pronto subió a 19, y luego a 21, hasta alcanzar un pico de 23 puntos. En ese horario, Canta conmigo ahora se encontraba ante un número muy inferior, que marcaba 7.1.

Con esos valores, al menos en su primera emisión, Gran Hermano se revela como el contundente ganador de la noche del lunes. Será cuestión de observar de cerca el rating de sus emisiones posteriores, para determinar si el reality es capaz de mantener ese encendido, o si poco a poco desciende en sus mediciones (y qué hará en la vereda opuesta, Marcelo Tinelli, para darle pelea a Telefe).

Una nueva edición, un nuevo conductor

Santiago del Moro, flamante conductor de Gran Hermano

Como una de las figuras fuertes de Telefe, y luego de un aplaudido paso al frente de MasterChef Celebrity, Santiago del Moro se hace cargo ahora de ocupar el rol de conductor de Gran Hermano. “ En la Argentina hubo y hay grandes conductores, pero en lo personal, siempre busqué ser yo mismo sin copiar a nadie ”, le enfatizó a LA NACION cuando se le preguntó sobre referentes en el rubro.

En la entrevista, Del Moro reflexionó sobre los retos que presenta la conducción, y especialmente este Gran Hermano: “Lo más importante de cada proyecto que abordo es, justamente, el programa. Mi cartel no está por sobre el proyecto, siempre fue así. Cada programa tiene su desafío, su punto de partida y de llegada, su propio ritmo. Lo que sí busco, y creo que lo he logrado, es que cada programa tenga mi sello. Puede gustar más o menos lo que haga, pero todo tiene mi impronta (…). Siento que Gran Hermano el resumen de todo lo que hice desde Much Music para acá, pasando por Infama, Intratables, Quién quiere ser millonario… Todo me sirve y todo desemboca en GH”.

Un doble de Ricardo Fort, y una exdiputada kirchnerista: los participantes que coparon las redes

La exdiputada Romina Uhrig ingresó a la casa de Gran Hermano Prensa Telefe

Si bien es muy poco lo que se sabe de los jugadores que ingresaron a la casa hace apenas un par de horas, algunos causaron una impresión inicial que les valió un protagonismo inmediato, como Tomás Holder y Romina Uhrig.

Memes sobre Tomás Holder, influencer rosarino que ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe)

“Considero que soy una persona muy avasallante y una persona muy fuerte”, comenzó diciendo Holder, en el marco de su presentación. En ese clip, el participante de 21 años mostró sus músculos a torso desnudo. “Me dedico a todo lo que es redes, presencia en los boliches”. Sin embargo, muchos usuarios en redes no pudieron evitar una curiosa comparación. Durante la presentación de Holder, llovieron los memes en Twitter por el parecido físico (tanto de cuerpo como de rostro) entre Tomás y el chocolatero Ricardo Fort. “Estamos todos de acuerdo que Tomás Holder es la versión low cost de Ricardo Fort, ¿no?”, escribió una usuaria con las imágenes de ambos luciendo sus músculos, mientras que otra señaló: “Tomás Holder es la reencarnación de El Comandante, chicos. Elijo creer”.

Por otra parte, Romina Uhrig es una participante que cuenta con un pasado vinculado a la política. A través del clip en el que se presentó, ella explicó: “Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la Ley de cupo laboral trans, porque a mí me crio mi tía, que era travesti”. Más adelante, y en lo referido a su situación personal, Uhrig agregó: “Actualmente, estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo, pero ya está”. De este modo, la participante confirmaba que ya no se encuentra en pareja de Walter Festa, quien fue intendente de Moreno entre 2015 y 2019.

Uhrig fue Diputada Nacional por el Frente de Todos, y actualmente trabajando en Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Madre de tres hijas, se anotó al reality porque, según explicó, se trata de una prueba que considera será “un crecimiento”.

