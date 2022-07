Rating: Marcelo Tinelli lidera en eltrece, pero no logra imponerse a La Voz Argentina

Este miércoles, Canta conmigo ahora se convirtió en el programa más visto de eltrece con un promedio de 11,2 puntos , solo una décima más que la marca que logró Los 8 escalones del millón en el mismo canal. A su vez, el flamante formato que devolvió la figura de Marcelo Tinelli a la televisión escaló a un máximo de 12,6 puntos, traccionado por los 12,3 puntos que hizo el ciclo precedente conducido por Guido Kaczka.

Los números alcanzados por la versión local de All together now no son malos, pero pierden ante la fortísima competencia de La Voz Argentina (Telefe), el programa más visto de este miércoles gracias a su promedio de 14,8 puntos. A su vez, este formato, también de origen foráneo y conducido por Marley, trepó hasta los 16,5 puntos.

Sin embargo, y a pesar de tratarse de espacios líderes, ninguno de los dos programas cosechó el mayor encendido de su canal . En Telefe, ese logro quedó en manos de Staff de noticias, ciclo que llegó al 53,8% del share cerca de la una de la mañana ya entrado el jueves. Enfrente, el mérito se lo atribuye Guido Kaczka, ya que Los 8 escalones del millón pudo acaparar el 40,8% del share a las 22.30, en su tramo final.

Si bien Canta conmigo ahora y La Voz Argentina se basan en la competencia de aficionados al canto, la dinámica de juego y el proceso de evaluación es diferente, pero, sobre todo, lo disímil reside en el estilo de sus conductores.

Marley y Marcelo Tinelli pelean por el liderazgo de la última parte del prime time

Durante la tarde y la primera noche, América mantuvo números muy estables. Lo más visto de este canal fue LAM con 2,9 puntos de promedio , seguido por Intrusos, A la tarde y América noticias que marcaron 2,8 puntos, 2,7 puntos y 2,6 puntos, respectivamente. A su vez, en la segunda noche y antes del cierre, LPA, conducido por Florencia Peña, y Animales sueltos, a cargo de Alejandro Fantino, empataron en 1,7 puntos.

En elnueve, los números no son tan parejos, lo más visto de este canal fue Bendita, el histórico programa conducido por Beto Casella, que llegó a los 4,4 puntos de promedio. En el segundo y tercer lugar, entre los más vistos de esta señal, se ubicaron Telenueve central y Telenueve al mediodía con 2,9 y 2,7 puntos, respectivamente.

En el plano informativo, les fue muy bien a los espacios de noticias de las 13. El noticiero de la gente (Telefe) promedió 9 puntos, mientras que Mediodía noticias (eltrece) llegó a los 7,1 puntos de promedio, ingresando ambos ciclos entre lo más visto del día , performance que también logró Los 8 escalones del millón, primera edición (eltrece) que alcanzó el mismo promedio que el noticiero que lo antecede conducido por Luis Otero y Sandra Borghi.

Guido Kaczka al frente de Los 8 escalones del millón y una fórmula que establece un maridaje entre los conocimientos, la emoción y los premios

Más temprano, en la franja que arranca a las 9.30, Nosotros a la mañana (eltrece) superó a A la Barbarsossa (Telefe) por algunas décimas. El magazine liderado por el Pollo Álvarez llegó a los 4,3 puntos, dos décimas más que el espacio conducido por la actriz Georgina Barbarrosa.

Quién sabe más de Argentina fue lo más visto de la TV Pública con 1,1 punto de promedio, solo dos décimas más que lo cosechado por el excelente formato Cocineros argentinos que, desde el mes de agosto, sumará conductores y nuevas secciones.

En Net TV, la ficción El señor de los cielos fue lo más visto con 0,6 décimas, mientras que Las rubias marcó 0,1, el mismo promedio que tuvo Gossip , el programa que lo precede. Las rubias, conducido por Marcela Tinayre, ayer en el ojo de la información mediática por las ausencias de algunas colaboradoras en el panel de su programa , mantuvo el mismo número desde que comenzó a las 15.01 hasta su finalización a las 16.32. A su vez, la ficción Avenida Brasil, con 0,4 décimas de promedio, fue lo más visto de Bravo TV.

Marcela Tinayre en el medio de un conflicto por las integrantes del panel de su programa Las rubias

Momentos destacados

En las últimas horas surgió la versión que hablaba de cambios en la titularidad del Ministerio de Economía, cartera que pasaría a ser liderada por Sergio Massa. La noticia fue analizada por Cristina Pérez y Rodolfo Barili, conductores de Telefe noticias (Telefe), quienes sumaron la opinión del periodista y editorialista Reynaldo Sietecase, integrante del staff del noticiero. Telefe noticias fue el espacio informativo más visto del día con un promedio de 10,7 puntos.

El talentoso actor de musicales Ale Paker se convirtió en uno de los jurados más estrictos de Canta conmigo ahora , razón por la cual, algunos de sus compañeros de panel se mostraron molestos con su falta de generosidad a la hora de evaluar a los participantes . Tinelli aprovechó la situación para generar un divertido momento con algunos de los cien integrantes del multitudinario tribunal.

En Es por ahí (América), la conductora Julieta Prandi comentó sobre la actividad como pai umbanda que realizaría su exmarido . Ante el requerimiento del Tucu López, Guido Záffora y Chantal Abad, sus compañeros de ciclo, Prandi comentó algunas situaciones vividas en torno a este tema. El ciclo promedió 1,3 puntos.

Los 10 más vistos

1. La voz argentina (Telefe) 14,8 puntos de rating

2. Fugitiva (Telefe) 11,5 puntos

3. Canta conmigo ahora (eltrece) 11,2 puntos

4. Los 8 escalones del millón (eltrece) 11,1 puntos

5. Telefe noticias (Telefe) 10,7 puntos

6. Zuleyha (Telefe) 9,8 puntos

7. El noticiero de la gente (Telefe) 9 puntos

8. Hercai – Nuestro amor eterno (Telefe) 8,5 puntos

9. Soñar contigo (Telefe) 8,1 puntos

10. Mediodía noticias – Los 8 escalones del millón (eltrece) 7,1 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.