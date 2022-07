Florencia de la V cruzó a Martín Salwe por sus polémicos tuits y él le pidió perdón

Desde su aparición en el Hotel de Los Famosos (eltrece), la figura de Martín Salwe creció exponencialmente en los medios de comunicación y estuvo en boca de varios periodistas de espectáculos y de sus excompañeros, quienes, al quedar eliminados del certamen, concurrían a los programas para contar las experiencias que vivieron dentro del lugar.

Al ser uno de los personajes con más relevancia, el locutor comenzó a crear una estrategia que lo depositó en la final del concurso contra Alexander Caniggia, quien finalmente se erigió como el ganador del último duelo y se llevó la suculenta suma de 10 millones de pesos.

Tras finalizar su participación, Salwe empezó a dialogar con los medios de comunicación y uno de los programas al que acudió fue a Intrusos en el Espectáculo, por América, donde debió aclarar en charla con Florencia de la V algunas de sus acciones del pasado, en particular varios tweets ofensivos hacia la conductora, escritos en 2013.

Flor de la V cruzó a Martín Salwe por sus polémicos tuits y él le pidió perdón

Para darle comienzo a la entrevista, la comediante expresó su parecer: “Me parecía que hubiera sido atinado, es mi sensación, haberme dicho: ‘Mirá sabés que yo hace muchos años era pendejo y puse unos tuits y ahora que te conozco la verdad que te pido disculpas’. Es lo que yo sentí, es lo que me pasó a mí, y también el tema de la edad, no lo justifico, porque mis hijos cumplen 11 años en un mes y ellos serían incapaces de escribir cosas semejantes. Esas cosas las que tenemos que transformar, y por suerte nuestra sociedad está cambiando”.

Del otro lado de la pantalla, Salwe se mostró apenado por las actitudes del pasado y manifestó. “Mirá Flor, sabés que te quiero mucho y te respeto, lo sabés, lo que más me dolió de todo esto es ver tu enojo. Fue lo más que molestó. No te dije nada en su momento porque sinceramente ni yo sabía que estaban esos tuits, no me acordaba, eran de hace un montón de tiempo. De ese momento, debe haber un montón de cosas insultando desde la inconsciencia y desde la inmadurez a muchas cosas y a mucha gente”.

Así terminaron Martín Salwe y Alex Caniggia tras la exigente final en El Hotel de los Famosos

Con las disculpas aceptadas del caso, el finalista completó: “Si yo me hubiera acordado de esos tuits te lo hubiese dicho, pero bueno, cuando surgió todo eso y empezaron a reflotar y se hicieron nuevamente virales dije ‘mirá lo que había dicho’. Flor, no tengo mucho para decirte porque lo que dije, te lo dije en el mensaje, fue de corazón, y quería pedirte disculpas. Yo coincido con vos que la edad no justifica, pero sí aclararte que a esa edad no tenía conciencia de todo esto”.

Para cerrar el móvil, Salwe mencionó que está en tratativas para iniciar acciones legales por las injurias que recibió de Leo García, quien lo acusó de homofóbico tras un duro cruce en el reality. “Dijo en una nota en LAM que era un ‘violín´, un degenerado, me pareció un montón. Le avisé a mi abogado para que [el tema] tenga curso legal. Contra Leo no tengo nada, pero hay que tener consciencia de que uno dice afuera del reality. Adentro te puedo entender que se te genere un desequilibrio y que estés perdido. Pero afuera, no”, concluyó.