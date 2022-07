Canta Conmigo Ahora: quién es Alejandro Paker, el jurado más “áspero y severo” del nuevo programa de Tinelli

El lunes por la noche, un poco pasadas las 22.30, Canta Conmigo Ahora, el nuevo Big Show de Marcelo Tinelli, llegó a la pantalla de eltrece. La nueva apuesta del prime time tiene la particularidad de que los participantes deben enfrentarse a un jurado compuesto por cien artistas cuyo voto determina si los aspirantes siguen en carrera o no. Tras la primera emisión, se pudo conocer la forma de evaluar de algunas de las figuras y uno de los que más se destacó fue Alejandro Paker, quien ya se ganó el título del “malo” del programa.

La nueva apuesta de LaFlia es una adaptación de All Together Now, el ciclo que la BBC estrenó en enero de 2018. Para la versión argentina se decidió poner en el jurado a artistas nacionales e internacionales, entre los que se destacan: Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Susan Ferrer, Manuel Wirtz, Bahiano, Gladys “La Bomba” Tucumana, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri. Durante la primera gala, Tinelli anticipó que, con el correr de los programas, irá presentando al resto de los notables que evalúan a los concursantes. Pero, algunas ya comenzaron a pisar fuerte, entre ellos Alejandro Paker, un cantante y actor de amplia trayectoria en la industria teatral, quien el lunes por la noche ya dejó en claro que será uno de los más exigentes del reality.

Alejandro Paker fue reconocido como uno de los mejores intérpretes masculinos de musical en los premios Konex 2021 (Foto: Instagram @alejandro.paker)

Alejandro Paker tiene 50 años y es oriundo de Rosario. Cuenta con una vasta carrera en el mundo del espectáculo, particularmente en el teatro. Participó en Cabaret y en Casi Normales. También actuó en Priscila, la reina del Desierto, junto a Juan Gil Navarro, Moria Casan y Pepe Cibrián, estuvo como invitado en Bailando por un sueño (eltrece) y tuvo varios trabajos en el medio. En 2021, recibió el diploma al mérito de los Premios Konex al Espectáculo, donde fue reconocido como uno de los cinco mejores intérpretes masculinos de musical de la década.

Ahora, es uno de los cien jurados del nuevo reality de LaFlia y, durante la primera gala, su actitud llamó la atención de Marcelo Hugo, quien lo cuestionó por su falta de apoyo a los participantes. “Ale Paker vuelvo a ver que no te has parado, ¿qué pasa? No te noto convencido otra vez”, le preguntó el conductor cuando terminó la presentación de Maximiliano Serral, quien interpretó “Lágrimas negras” de Bebo Valdés y Diego el Cigala.

Alejandro Paker, el jurado más exigente del nuevo programa de Tinelli

“Realmente tu voz es muy linda, fue muy claro todo lo que decías, se entendió absolutamente todo el cuento, pero el cante jondo -hondo-, ese dolor, ese suplicio, ese martirio por el que vives al cantar esto, yo no le percibí, no lo sentí”, explicó Paker, quien ya se posicionó como uno de los más exigentes del programa. Por su parte, la cantante Zeta Katzman, quien se ubica a su derecha en la misma fila que el jurado, dio algunos detalles de la personalidad de su compañero: “Él es áspero y severo con todos. Conmigo también, pero yo lo puedo manejar”. Ella destacó la performance, al igual que su colega Sol Roldán.

Alejandro Paker es una destacada figura del teatro argentino y también participó en cine y televisión Patricio Pidal/ AFV - LA NACION

Si bien no recibió puntos de parte de Paker, el participante llegó al ansiado podio y terminó en la primera posición. Este martes por la noche, luego de que la segunda tanda de cantantes llegue a la pista para sorprender a los cien jurados de Canta Conmigo Ahora, se definirá si conserva su puesto, desciende, desciende o pierde el lugar.