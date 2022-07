Canta Conmigo Ahora: sorprendió al revelar quién fue su madre y se ganó el aplauso de Cristian Castro y El Puma Rodríguez

El lunes llegó a la pantalla de eltrece Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality de Marcelo Tinelli. Noche tras noche los participantes deberán elegir una pieza musical e interpretarla frente a un jurado integrado nada más y nada menos que por cien figuras del medio, de quienes necesitan votos para subir al podio de los tres mejores. Pero, ya en la segunda emisión, llegó a la pista una joven que tiene una historia en el medio. Es hija de una famosa vedette de los 80 y su performance tuvo el apoyo de Cristian Castro y José Luis “El Puma” Rodríguez”.

El martes por la noche llegaron al escenario nuevos participantes que dieron todo de sí para cumplir con las exigencias del jurado. Entre ellos estuvo Ornella La Ferraro, una mujer de 30 años de Constitución. Contó que es streamer y que su nombre fue elegido en honor a Ornella Muti, la legendaria actriz italiana. Pero fue su historia personal y particularmente sus lazos con el mundo del espectáculo lo que sorprendió a más de uno.

“Vengo de familia de artistas, mi mamá, Cielito O’Neill fue una vedette y cantante muy reconocida en su época”, contó en la previa. Asimismo, comentó que siguió los pasos de su madre en el mundo del arte: “Amo la música, tengo mucha personalidad cuando canto y vengo acá a disfrutar este gran momento que vamos a vivir”.

Ornella La Ferraro es hija de Cielito O´Neill una vedette argentina (Foto: Captura de video)

Con un paso firme y seguro, Ornella llegó al escenario con micrófono en mano y un vestido corto de lentejuelas. Clavó la mirada en el jurado durante unos segundos y dijo: “Esta canción se la voy a dedicar a mis dos amores de mi vida que están en el cielo, Dios y mi papá. Me encantaría que ustedes la canten conmigo y también se la dediquen a su amor”. Cerró los ojos, se concentró y comenzó a entonar “El poder del amor”, la versión en español de “The power of love”, de Celine Dion.

Canta Conmigo Ahora

A medida que transcurrió la presentación, varios miembros del jurado comenzaron a ponerse de pie, en una señal de apoyo a la participante, y en cuestión de segundos el panel rojo comenzó a teñirse de amarillo. Una vez finalizada la performance, el conductor se acercó a felicitarla y salud a la familia. Ella, emocionada con el momento que vivió, aseguró: “El sueño de mi hermano Lucas era verme en televisión y al lado de Marcelo Tinelli”.

En cuanto a las devoluciones del jurado, el primero en tomar la palabra fue Cristian Castro. “La verdad es que levantó precioso la voz. La personalidad me gusta, tu timbre es muy especial, es perfecto para la balada. Me encanta cuando alguien llega al género con ganas. Hay algunas flores que tendrías que haber hecho y no hiciste, pero vas a mejorar para lo que viene”, remarcó.

Por su parte, “El Puma” Rodríguez sostuvo: “Hace años que dejé de ver formas y ahora veo espíritu y alma. Y cuando se dice que una persona cantó con el alma, significa que lo hizo con sentimiento (...) Y tu espíritu y tu alma son hermosos”. Si bien recibió elogios, y fueron varios los jurados que se levantaron de sus asientos, los 78 puntos que consiguió no fueron suficientes para llegar al podio. Sin embargo, ella se mostró feliz con la oportunidad y le dijo a Tinelli: “Es un sueño hecho realidad estar acá”.

Si bien recibió elogios del jurado, los 78 puntos que recibió no fueron suficientes para seguir en carrera (Foto: Captura de video)

Ornella La Ferraro es hija de Eva Olguín, mejor conocida como Cielito O’Neill, una famosa vedette argentina, cuyo nombre resonó en los diarios producto de un trágico episodio que protagonizó. En 1980, su entonces pareja, el actor cómico Alberto Locati, fue condenado a seis años de cárcel tras ser acusado de arrojarla por un balcón de un primer piso en Mar del Plata.