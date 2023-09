escuchar

A poco menos de un mes del comienzo del Bailando 2023 (América), los cambios en el staff de jurados ya comenzaron y ya adelantaron que continuarán a lo largo del certamen. Carolina “Pampita” Ardohain ya tuvo su primer reemplazo, tras ausentarse por cumplir con un viaje laboral a Nueva York. La elegida para ocupar su puesto fue Zaira Nara, y su performance recibió una horda de quejas por parte de los participantes, debido al puntaje que puso de acuerdo a su favoritismo con algunas parejas. Ahora, se dio a conocer quién ejercerá este importante rol en la próxima licencia de la titular.

A mediados del 2023, Carolina “Pampita” Ardohain aceptó la propuesta laboral de volver a ocupar la silla del jurado del certamen de baile más importante de la TV argentina. Desde 2013, ocupa este rol y bien se sabe que por arreglos contractuales se ausentará en diversas ocasiones debido a los viajes laborales con los que debe cumplir. Es allí donde cuenta de antemano con reemplazos seleccionados por la producción del ciclo.

El jurado de la emisión 2023 está conformado por Moria, Pampita, Ángel de Brito y Marcelo Polino (Captura video)

Esta nueva edición del programa, conducido por Marcelo Tinelli, no es la excepción. Durante el comienzo de la segunda ronda de bailes, la modelo no estuvo presente. Su lugar lo ocupó Zaira Nara, quien también brilla en el streaming del Bailando, por lo que sus labores en la productora son variados. Sin embargo, su performance fue cuestionada por participantes como Charlotte Caniggia y Brian Sarmiento, debido a que la hermana de Wanda puntuó bailes de acuerdo a su favoritismo, como el caso de Kennys Palacios, su peluquero, a quien le otorgó un 10.

Poco duró su participación, que se extendió solamente por dos galas, y ya se determinó que -por ahora- no volverá a ser jurado. Fue Guido Zaffora en Estamos Okey (América) quien anunció que en los pasillos de Bailando escuchó que otra modelo tendrá el honor de ser quien puntuará a los participantes. El nombre que resuena para ese lugar es el de Paula Chaves, quien ya se presentó en la pista con el baile de apertura del ciclo.

Zaira Nara fue parte del jurado del Bailando (Foto Instagram @zaira.nara)

“El próximo jurado reemplazante de Pampita en el jurado es la señorita… ¡Paula Chaves!”, fueron las palabras con la que la participante Juli Castro dio la noticia, como invitada al ciclo. Asimismo, remarcó que le gustaba mucho que ocupara ese lugar. Por su parte, el periodista Sebastián “Pampito” Perelló Aciar fue punzante sobre esta elección de la producción.

“Es una maldad hermosa porque estuvo Zaira y ahora que la tengan a Paula. Si la tienen a Zaira en el streaming me encantaría”, lanzó el periodista en referencia al conflicto que mantienen las modelos entre ellas, que solían ser muy cernadas y se distanciaron recientemente por el romance que la hermana de Wanda tuvo con Facundo “Polito” Pieres, exnovio de su amiga.

Revelaron que Paula Chaves sería el nuevo reemplazo de Pampita en el Bailando 2023

En esta línea, los periodistas se preguntaron si la esposa de Pedro Alfonso pedirá que durante su participación su examiga no esté presente en el estudio. “No, Paula no es así”, determinó Zaffora sobre su amiga. Además, en este escenario hipotético, Guido y Pampito coincidieron que, en ese caso, sería Zaira quien podría incomodarse con la situación, ya que fue ella quien “se la mandó la macana” en aquel vínculo de amistad.

Por el momento, esta información no fue comunicada oficialmente debido a que se desconoce cuándo será el momento que Pampita se ausentará del ciclo. En el caso de que Paula sea su reemplazante, será uno de los momentos más esperados debido a un posible reencuentro en vivo con Zaira, quien continúa en el streaming del ciclo.