Rating: qué pasa con los números de Mario Pergolini y el picante ida y vuelta que tuvo con su invitado

Que la televisión abierta sufre una constante merma de televidentes, ya no es una noticia. Las diferentes ofertas en plataformas y streamings, sumado a que muchas de las propuestas dejaron de interesar, conforman un combo explosivo que impacta directamente en la baja pronunciada de rating. De la misma manera que un evento masivo como el Mundial de Clubes o un estreno suben considerablemente los números, cualquier situación especial, como pasó con el Día del Amigo o, ahora, las vacaciones de invierno, se vuelven un problema para la pantalla chica. Con varios conductores descansando, sus reemplazos hacen lo que pueden para sostener los números.

Como ejemplo basta citar lo que pasó el domingo, día en el que mucha gente decidió salir a festejar y eso se reflejó en los promedios de los programas. La Voz Argentina, el ciclo de mayor audiencia de la televisión, obtuvo su marca más baja 11,6 puntos. Y algo parecido pasó este martes con un descenso pronunciado de varios ciclos producto del comienzo del receso invernal. El talent show de Telefe cosechó 12,1 y si bien fue lo más visto de la jornada, bajó 1,5 puntos con respecto al lunes.

Los números de la televisión cada vez son más bajos y no se salva nadie Adrian Diaz Bernini

En esta instancia, los cinco coaches, Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! están terminando la búsqueda de los mejores participantes en las audiciones a ciegas. Desde el próximo lunes llegarán las batallas, en donde cada coach deberá disponer enfrentamientos entre dos participantes de su propio equipo. Ambos cantantes interpretarán, a dúo, una misma canción. Al finalizar la performance, el líder de equipo tendrá que decidir quién sigue en el certamen y quién debe abandonar el programa. Además, cada uno podrá robar hasta dos participantes de otro equipo. Pero también, a diferencia de otras ediciones, si ninguno de los dos concursantes realiza una buena presentación, los jurados tendrán la posibilidad de eliminar a ambos cantantes. En esta etapa se suman Yami Safdie, Dillom, La Joaqui y Valeria Lynch como co-coaches brindando consejos y opiniones a los participantes durante los ensayos previos a cada actuación.

La baja de audiencia se reflejó mucho en la franja de la tarde: La traición, la ficción turca éxito de Telefe, marcó 6,3 puntos. Y si bien fue el cuarto ciclo más visto del día, es la medición más baja en lo que va de la novela recientemente estrenada. Lo mismo pasó con Cortá por Lozano [programa que por estos días lleva adelante Sol Pérez por las vacaciones de su conductora], que obtuvo 5,4 puntos de promedio. Viviana en vivo con María Belén Ludueña, reemplazando a Viviana, ausente con aviso, cosechó 2,8 puntos. En tanto, El diario de Mariana (América) 2,7 puntos y Con Carmen (elnueve) 1,3 puntos, cifra que igualó la medición más baja en lo que va del ciclo. Sálvese quien pueda con Pepe Ochoa en la conducción en lugar de Yanina Latorre que se fue a Miami, obtuvo 3,7 puntos y bajó tres décimas comparado con el lunes. Al igual que Darío Barassi que cosechó 5 puntos y descendió dos décimas.

Los números del prime time

En el prime time, Telefe Noticias promedió 8,8 puntos, sin Rodolfo Barili que está de vacaciones. Telenoche obtuvo 4,6 puntos y quedó detrás de LAM, que hizo 4,7 puntos. Por su parte, Buenas noches familia consiguió 5,4, nueve décimas menos que el lunes, y Bendita marcó 3,1. Y Pasapalabra, otro de los ciclos en baja, logró 7,6, en la primera parte y 5,8, en la segunda. Pero uno de los más afectados de la grilla nocturna fue Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini que obtuvo cifras muy por debajo de los 5,1 puntos de la primera semana.

El lunes con Florencia Peña de invitada que lo dio todo, el late show de eltrece promedió 3,9 puntos, la marca más baja desde el debut y el martes midió 4,5 puntos. Ni el picante ida y vuelta con Eduardo Feinmann que le recordó sus críticas a la pantalla chica, ni la atractiva batalla de gallos entre MKS vs CZvs.alcanzaron. “Che, no me lo dejaste decir, pero la verdad que gustó venir a la tele, algo que mataste. Te veo en la pantalla y te noto como... ¿viste el asesino que va a la escena del crimen? Es impresionante. Además, lindo velorio. No sabía. Yo por las dudas me vine con trajecito, por si resucita el muerto”, bromeó el periodista. Estos números fríos no hacen más que reforzar que la televisión abierta sigue en crisis y que no basta solo una buena idea para atraer televidentes.