Rating récord: el Mundial revivió los números de la televisión abierta

No es novedad que el rating de la televisión abierta viene en caída. Los nuevos hábitos a la hora de consumir contenidos audiovisuales, la falta de propuestas atractivas, sumado a la caída brutal de los presupuestos, se convirtieron un combo peligroso que llevó a la pantalla chica a su peor momento en la historia.

Desde que comenzó el Mundial FIFA 2026, Telefe subió sus números considerablemente. Y es que el fútbol es de los pocos eventos en vivo que sigue moviendo la aguja del rating dentro de la televisión abierta. De hecho, el año pasado, los primeros quince programas con mayor audiencia estuvieron relacionados con diferentes partidos y eventos deportivos. Más de 200 profesionales, entre talentos, productores y técnicos, fueron enviados por los medios audiovisuales argentinos a cubrir el mayor evento del año. El único canal que emitirá los 104 encuentros es DSports, la señal deportiva del grupo Waiken ILW, que cerró acuerdos de distribución de larga duración con casi la totalidad del mercado de televisión paga, y esto permite que se pueda ver en los principales cableoperadores. Ellos, sumados a TyC Sports, ESPN, Telefe, Artear y el grupo América, son los que más enviados especiales tuvieron entre los Estados Unidos, México y Canadá.

Shakira le puso toda su pasión a la fiesta inaugural del Mundial 2026 FIFA

Una apertura austera y bastante criticada por diferentes razones promedió 11,6 puntos, solo en la pantalla de Telefe y fue el presagio de lo que iba a vivir la televisión abierta en materia de rating. Y así fue: el partido debutante en el que México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica logró la interesante marca de 21,3 puntos, en la tarde del jueves. Como dato, si se suman todos los canales de aire, durante ese horario, en un día cualquiera no logran juntar esa misma cifra. Ese día y gracias al comienzo del Mundial, Telefe con 12,5 puntos superó la suma de los promedios diarios del resto de sus competidores. La primera jornada dejó el segundo encendido más alto de la televisión abierta en lo que va de 2026 con 20,3 puntos.

En tanto, el viernes 12, el duelo entre los Estados Unidos y Paraguay fue lo más visto con un promedio de 15,2 puntos. Durante el fin de semana largo también hubo fútbol y allí la diferencia fue mayor: Brasil vs. Marruecos tuvo la mayor audiencia del sábado con 21,9 puntos. Luego, con el partido de Costa de Marfil vs. Ecuador, Telefe alcanzó un promedio de 18,6 puntos de rating, el mayor del domingo. Mientras que el partido de la tarde entre Países Bajos vs. Japón marcó 11,8.

El debut de la selección frente a Argelia promedió 38,1 puntos de rating, entre Telefe y la Televisión Pública FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y si bien varios encuentros suscitaron buenos números de rating, la selección nacional es la que viene batiendo récords y trajo a la pantalla chica números que no se veían desde hace años. El debut de la albiceleste, con tres goles de Lionel Messi y un partido que revivió la emoción de los mundiales, obtuvo un promedio de 38,1. Solo en Telefe, el primer encuentro contra Argelia promedió 34,8 puntos y fue lo más visto del día. Mientras que en la pantalla de la Televisión Pública marcó 3,3 puntos. Fue la medición más alta de la pantalla chica desde la final del Mundial Qatar 2022, que emitió la TV Pública.

Luego llegó el turno de Austria, en el AT&T Stadium de Arlington, donde Argentina se impuso 2 a 0. Los dos tantos de la mano de Lionel Messi, que luego de haber errado un penal, lo convirtieron en el mayor goleador de la historia de los mundiales con 18 tantos [hasta ese momento]. La transmisión del partido cosechó 39,1 puntos: 35 puntos de rating hizo Telefe y la pantalla estatal, 4,1. Impulsado por una transmisión de buenos números, el canal que comanda Federico Levrino logró así un promedio diario de 16,7 puntos de rating, una marca que no veía desde hace varios años.

El 27 de junio, en el cierre de la fase de grupos, Argentina derrotó 3-1 a Jordania y terminó primera del Grupo J con puntaje perfecto. Marcó 36,3 puntos de rating en la televisión abierta, con 32,1 puntos en la pantalla de Telefe, que comparándolo con los anteriores partidos de la Selección, hizo 2,9 puntos menos que el segundo y 2,7 menos que el primero. En la pantalla estatal logró 4,2 puntos, 1 décima más que el segundo partido y 9 décimas más que el partido de Argentina vs. Argelia.

Giovani Lo Celso festeja con Nicolás Otamendi el primer gol frente a Jordania STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La cobertura de los canales

A diferencia de 2022, cuando la Televisión Pública monopolizó la transmisión en la televisión abierta, esta vez, Telefe fue el que más partidos emitió. En cuanto a la pantalla estatal, solo se limitó a reproducir la señal de DSports, aunque armó una previa federal desde diferentes puntos del país, a través de móviles en vivo desde Potrero de los Funes, La Quiaca, Villa La Angostura, Bariloche y el Fun Fest de Buenos Aires. Alejandra Martínez y Jonás Gutiérrez llevan adelante Zona Mixta, conectando la pasión de los hinchas en la Argentina y los Estados Unidos. Además, el programa tiene los aportes de Germán Berghmans, desde Atlanta, y en Buenos Aires, los de Gabriela Previtera, Germán Ostertag y Priscila Crivocapich.

Georgina Barbarossa sufrió un fuerte golpe y preocupó a todos

En tanto, Telefe apostó todo por el evento más importante del año. Con presencia durante toda la programación, capitalizó altos índices de audiencia. Decidió que A la Barbarossa se dedicara prácticamente solo a la cobertura del Mundial, levantó varias veces a Ariel en su salsa, envió a Marley junto a Ian Lucas, que casi a diario condujo Por el mundo, con todo el color de cada una de las ciudades en las que jugó la albiceleste. Además, antes de cada encuentro de la selección palpitaron con Sofi Martínez, Maxi López, Grego Rossello y Lucila “Tora” Villar. Y la previa oficial del partido siempre estuvo conducida por Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y el equipo periodístico y figuras del canal.

América TV, por su parte, envió al Mundial a Martín Salwe y Leo Paradizo, mientras que en elnueve, el fútbol tuvo presencia en los noticieros principalmente. Y eltrece tuvo de enviada a Dominique Metzger, conductora de Telenoche, junto con todo el equipo deportivo del canal encabezado por Marcelo Fiasche y Nicolás Singer.

Etapas decisivas y un récord

Julián Álvarez festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 ante Suiza, que promedió 41 puntos de rating Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Argentina eliminó a Cabo Verde por 3-2 en los 16avos de final, luego de un tiempo suplementario. El encuentro marcó en total 39,4 puntos: 34,9 fueron de Telefe y 4,5 de la Televisión Pública. En tanto, el 7 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la selección enfrentó a Egipto por los octavos de final. Pese a ser un partido para el infarto, la transmisión promedió 38 puntos, de los cuales Telefe se quedó con 33,4 y la Televisión Pública con 4,6 puntos.

El 11 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Argentina le ganó 3-1 a Suiza en los cuartos de final. La victoria, tras el tiempo suplementario, cosechó 41 puntos. En Telefe, el encuentro marcó 36,4 puntos y subió 3 puntos respecto al enfrentamiento con Egipto. En la Televisión Pública hizo 4,6.

Enzo Fernández mete el gol que empató el encuentro con Inglaterra e inició el camino hacia el triunfo de la Argentina. Este partido marcó un récord de rating SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El miércoles último, la selección dio un paso más y en un partido para el recuerdo se impuso a Inglaterra por 2 a 1 en la ciudad de Atlanta, en una tarde llena de emoción. Asimismo, rompió un récord en televisión abierta: el promedio de la semifinal fue de 46 puntos, entre Telefe, que obtuvo 40,7 puntos, y la Televisión Pública, que hizo 5,3; marca que superó los números de la final del Mundial de Qatar 2022. Además, hay que sumar los 15,5 puntos de TyCSports.

Cuáles fueron los números de Qatar 2022

Algo parecido pasó con el Mundial de fútbol 2022, donde, por supuesto, los partidos de la Argentina generaron la mayor expectativa, pero también causaron interés los encuentros de los países que tienen historia futbolística. Por entonces, se potenciaron los números de la TV Pública y TyC Sports y eso desequilibró al resto de la alicaída televisión, aunque como los partidos se jugaron por fuera del prime time, los ciclos fuertes de esa franja horaria no sintieron esta competencia.

El promedio de la final disputada entre Argentina y Francia fue de 63 puntos. Le dio a la TV Pública 38,4 puntos de rating, con un pico de 40,9 puntos; en tanto, la emisión de TyC Sports promedió 24,6 puntos, alcanzando un pico de 25,2 puntos, una muy buena marca para esta señal.

La expectativa de la final

Si bien los números de los partidos de Argentina son un poco de aire fresco para la pantalla chica, también dejan en evidencia la precariedad de la programación actual que no logra atraer mayor audiencia.

Telefe cerró el mes de junio con un promedio de 53,36% de share y 9,12 puntos de rating, alcanzando así el mejor junio de los últimos 20 años y marcando un récord histórico de audiencia. Además, en el mismo mes, TyCSports se ubicó con 3 puntos como la señal más vista de la TV paga. Estos índices generan mucha expectativa sobre lo que pasará el domingo, en el que Argentina volverá a pelear por la Copa del Mundo, esta vez contra España.