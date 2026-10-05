Ratings, cruces en vivo y las chicanas a Wanda Nara: lo mejor y lo peor de la primera semana de MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity volvió a la televisión en su quinta temporada y comenzó con el pie derecho. En su debut, el reality culinario de Telefe obtuvo un promedio de 13,4 puntos de rating y lideró su franja con una amplia ventaja, superando por más de cinco puntos a la suma de toda la competencia. Pero pasó algo que hacía rato no sucedía dentro de la alicaída pantalla chica: en su segunda emisión logró subir sus números, algo muy auspicioso para los tiempos que corren.

Desde que Wanda Nara se hizo cargo de Masterchef Celebrity, el programa tomó un rumbo diferente al del formato original. Si bien la cocina y la presentación de platos siguen siendo el leitmotiv, el perfil mediático de su conductora juega a favor a la hora de enfrentarse a polémicas, chicanas y todo tipo de juegos dentro del programa. El debut estuvo marcado por un gran despliegue y puro entretenimiento, que comenzó cuando las 24 grandes figuras que participan del certamen ingresaron a un impactante estudio: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

La competencia comenzó con una mecánica inédita en el estudio: a través de un juego de luces con 24 estrellas suspendidas, que Wanda Nara controlaba con un botón, se definieron los 12 participantes que cocinaron en la primera gala. Luego de que cada uno retirara su delantal y un pin de la bolsa roja, las parejas quedaron conformadas por coincidencia de color para dar inicio al reto en duplas: Elizabeth Vernaci y la China Ansa, Edith Hermida junto a Paula Trápani, Luciana Geuna con Nazareno Casero, Morena Beltrán y Alejandro Lerner, Pablo Migliore junto a Mike Amigorena y por último, Luck Ra con Campi. Esta temporada trajo otra novedad, además del casting variopinto, Maru Botana es parte del jurado, en lugar de Donato de Santis. La pastelera debutante, Damián Betular y Germán Martitegui fueron bastante estrictos y remarcaron los errores técnicos más que los aciertos de las preparaciones.

El martes, en la segunda gala del programa, se presentaron los 12 famosos restantes que tuvieron que preparar, a partir de determinados ingredientes que estaban dentro de un gran cubo de hielo, un plato a elección cuya base contuviera langostinos, sardinas o chipirones, entre otros. Primero rompieron el bloque de hielo y luego su misión era sorprender al jurado para no pasar a la gala de última chance. Con todo tipo de platos, Sebastián Presta, Karina Mazzocco, Pablo Giralt, Hernán de Mala Fama, Juli Poggio y Julieta Nair Calvo subieron al balcón, mientras que los famosos con los peores platos recibieron delantales grises: Lizy Tagiani, Pachu Peña, Rocío Robles, Diego Ramos, Martita Fort y Grego Roselló. En el segundo día al aire, con 14,1 puntos, MasterChef superó la marca del debut, algo que hace rato no pasaba con un estreno.

El jueves en la primera gala de beneficios, cada participante con una caja misteriosa tuvo que preparar tortillas rellenas típicas del norte, pero con rellenos al estilo MasterChef. Además, había un semáforo dentro del estudio que cada vez que se ponía en rojo, algún concursante debía dejar de cocinar. Uno de los momentos más polémicos de la noche se dio en medio de la devolución de Josefina Ansa, cuando Wanda Nara lanzó: “Valoro que cada uno de ellos esté acá presente con un delantal puesto, aunque en tu caso no me gusta el nombre que te pusieron, debería decir solo Ansa”, en referencia al apodo de la China. Quien ganó la medalla dorada por sus tortillas con carne y vegetales fue Sebastián Presta y la plateada fue para el cantante de Mala Fama con sus tortillas rellenas de carne, queso y chimichurri, mientras que las de Nazareno Casero, con carne, jalapeño y cilantro, fueron las menos logradas y pasó directo a la gala de eliminación. El promedio de la tercera gala fue de 11,1 puntos y se ubicó nuevamente como lo más visto del día.

El viernes llegó la primera noche de última chance; los que llegaron a esta instancia tuvieron que jugarse el todo por el todo para no quedar en la cuerda floja. En medio de una escenografía ambientada en Cabo Verde, los participantes tuvieron que replicar un plato típico de ese lugar: pasteis de atún. Lizy Tagliani, Martita Fort, Pablo Migliore, Rocío Robles, Mike Amigorena, Diego Ramos, Luck Ra, Grego Rosello, Pachu Peña, Campi, Alejandro Lerner y Morena Beltrán tuvieron sesenta minutos, con la receta de la masa, pero debían crear un relleno y una salsa picante. En una noche donde hubo muchos traspiés, Robles fue la que subió al balcón y pudo evitar ser parte de la gala de eliminación, gracias a sus pasteis rellenos de atún y verdura. La emisión promedió 9,8 puntos y fue el promedio más bajo de la semana.

El domingo fue la primera gala de eliminación en la que participaron todos los famosos que fueron parte de la noche de última chance, salvo Rocío, y a la que se sumó Casero, que tuvo el peor plato de la gala de beneficios. Para poder seguir en carrera, tuvieron que replicar el plato que Ian Lucas presentó en la final de la última temporada: una milanesa con guarnición. El ganador de MasterChef pasó por las estaciones y les dio consejos a los participantes que, a la hora de presentar los platos, tuvieron resultados dispares. Finalmente, Pachu Peña, Diego Ramos y Ale Lerner quedaron en la cuerda floja y el humorista quedó fuera de juego. En su quinto día al aire, el reality de cocina promedió 11,4 en la primera parte y 9,1 puntos en la segunda. En su primera semana, cosechó un promedio de 11,7 puntos y está en sintonía con los números de la temporada pasada.

Polémicas, chicanas y otras yerbas

En la apertura del programa, Juli Poggio fue la primera que dio que hablar con su imitación de China Suárez con su “Hola Wanda, me muero”. Lizy Tagliani lució un peinado muy particular en alusión a prender por primera vez un horno. “Si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder”, señaló, aunque reconoció que no sabe nada de cocina.

Otra que apeló a la sinceridad brutal fue Marta Fort que admitió: “Estoy que me meo encima... A mí me encanta esta experiencia sin saber. Sé cosas básicas. Mi menú es pollo, arroz y puré”. Como era de esperar, Wanda no aguantó ni un segundo para preguntarle a Luck Ra sobre la separación de la Joaqui. El cantante es uno de los participantes que fue elegido, más allá de su talento, por el escándalo mediático que protagonizó en las últimas semanas. La conductora le recordó su participación en la temporada anterior cuando reemplazó a su expareja y quiso saber si tenía buenos o malos recuerdos de aquel momento. “Todos los recuerdos fueron buenos”, sintetizó el cordobés, que posteriormente en la entrevista rogó por piedad.

Elizabeth Vernaci fue otra de las participantes señaladas como de las más polémicas del grupo. La conductora tuvo varios cruces con Germán Martitegui. El chef frenó a la conductora cuando le daba su devolución sobre su plato en el primer programa del reality. La Negra manifestó la incomodidad de realizar la prueba en parejas y admitió su miedo a perder el humor por la propia obsesión con el juego. En el momento de la presentación, se dio un tenso cruce entre el jurado y la locutora: “La cocina es un trabajo en equipo”, señaló el chef. La conductora intentó explicar la forma en la que trabajaron el plato, pero Martitegui la interrumpió de forma tajante: “Esto no es una radio, vos estás en una pausa, así yo puedo dar mi opinión”. Luego de este polémico momento, en la gala de beneficios, se defendió y admitió que no le gusta que la pongan en el lugar de la conflictiva y que no le gustaron nada las devoluciones del jurado.

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef: la influencer se quemó la mano mientras intentaba terminar su plato a tiempo. El incidente la hizo entrar en crisis y Wanda Nara fue en su ayuda y le terminó secando las lágrimas. Días después tuvieron un divertido cruce con la conductora cuando le preguntó si tenía una relación abierta. Cuando la joven dio detalles del vínculo que lleva con su pareja, Nara acotó: “Yo también estaba en un matrimonio abierto, pero lamentablemente, nunca me enteré”:

Como en toda temporada, la conductora tiene un “pretendiente” con quien jugar un paso de comedia de ida y vuelta. El año pasado fue con su expareja, Maxi López, con quien logró momentos muy divertidos, y en 2026, Grego Rosello es quien ocupa ese lugar. El influencer, antes de presentar su primer plato, se tomó su tiempo para regalarle un chocolate a Wanda con un mensaje: “A la luz de las estrellas, una noche me dormí y soñé que eran tus ojos que me miraban a mí“. ”Sí, le di un chocolate a Wanda. ¿Chupamedias? Tal vez”, comentó el joven en las entrevistas individuales.