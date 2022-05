Re-creo en vos, el fallido programa juvenil de Emilia Attias que fue acusado de plagiar a Jugate Conmigo

Hubo un tiempo en que las tardes de la televisión estaban plagadas de programas infantiles y para adolescentes (un segmento hoy bautizado como infanto-juvenil). Desde tiras y novelas a ciclos de entretenimientos, éste era un grupo etario muy atractivo para los canales y sus anunciantes.

La pionera en el rubro fue Cris Morena, con ficciones como Chiquititas o Casi Ángeles, que hizo explotar de rating ese segmento. Pero sin lugar a dudas, Jugate Conmigo fue el ciclo que marcó un antes y un después en su carrera y en toda la televisión de los años 90.

En abril de 2010, El Trece puso en el aire un programa de juegos y destreza física, con musicales y notas de exteriores, conducido por Emilia Attias. Re-creo en vos nació como un espacio pensado para los adolescentes y, en ese contexto, el staff de secretarios y secretarias, “Los Emilios”, fue elegido para atraer a ese público.

Lo nuevo que planteó el ciclo de la ex Casi Ángeles era un segmento tipo reality show en el que los jóvenes del staff -entre los que se encontraba una joven Melina Lezcano- eran seguidos por cámaras, en sus vidas cotidianas fuera del programa, y esto daba pie para que se desarrollaran diferentes historias.

Los 12 chicos que fueron seleccionados entre más de seis mil postulantes, por su personalidad y sus capacidades artísticas, tenían la responsabilidad de llevar adelante y administrar el hotel y restaurante Recreo , ubicado en el barrio de Palermo y especialmente construido para el programa. Ese sería parte del escenario para el reality que buscaba conquistar al público de esa generación.

Las comparaciones con Jugate conmigo no se hicieron esperar y la polémica estalló en los medios. Uno de los puntos más fuertes en común, más allá del staff de gente joven, la tribuna o las canciones, fue uno de los juegos en que le pedían a los participantes a que transporten líquidos de colores en un recipiente atado a su cabeza, uno de los momentos clásicos del ciclo de Telefe.

Emilia Attias y sus "Emilios" durante las grabaciones del clip apertura de Re-creo en vos

Pero el tema escaló cuando Cris Morena levantó el guante y apuntó contra el ciclo de Attias. “No me parece un programa digno, a Emilia se la ve desprotegida” , declaró la productora. El escándalo no tardó en llegar porque además el programa de juegos competía con la cuarta temporada de Casi Ángeles, producto del que la actriz había sido protagonista poco tiempo atrás.

La respuesta de Attias fue contundente y se manifestó sorprendida por las declaraciones de su ex jefa. “Es una opinión, está bien. Yo la respeto mucho a Cris. Yo con ella me junté este año, hablamos mucho, tuvimos una despedida muy linda. No me molestan sus palabras, yo sé muy bien cómo es ella”.

Re-creo en vos debutó en la pantalla de El Trece el 6 de abril a las 19 horas con un promedio de 6,3 puntos de rating -y picos de 7,8- pero las mediciones fueron bajando día a día. La competencia con Casi Ángeles, el tanque instalado de Telefe, que medía el doble, no ayudó para nada y la polémica con Cris Morena, menos. En sus 39 emisiones al aire tuvo dos cambios de horario y, además, modificó dos veces la duración. Su promedió final fue de 4.7 puntos y su piso fue de 1.9 puntos, precipitando un inevitable final.

Una perlita digna de destacar, propia de la competencia entre los canales, fue el mismo día que Emilia Attias estuvo al mismo tiempo en Telefe y Canal 13. En efecto, mientras la actriz debutaba al frente de Re-creo en vos, en la pantalla de enfrente emitían el capítulo en el que su personaje, Cielo, se despedía de la historia.

Un año bisagra para la televisión

2010 fue un año en el que el encendido en la televisión abierta comenzó a bajar de manera abrupta . Por primera vez, los argentinos demostraron que elegían otras opciones de entretenimiento, más allá de los canales de aire. En principio, la televisión por cable, aunque tan solo un año después, en 2011, llegaría Netflix, cristalizando una etapa de imparable y constante fuga de audiencia.

El rating acumulado, de ese año, de Telefe, El Trece, América, Canal 9 y la Televisión Pública, fue de 31.4, cinco puntos menos que en 2005. De hecho, salvo Showmatch y algunos partidos del Mundial de fútbol de Sudáfrica, ningún programa de aire superó los 30 puntos. El Trece se impuso en 2010 con un promedio de 10,1 y le quitó el liderazgo a Telefe, a cargo de Marisa Badía, por dos décimas.

Gonzalo Heredia y Juana Viale, la pareja central de Malparida, una de las ficciones de ese singular 2010 El Trece - Archivo

La ficción tuvo alzas y bajas, Juana Viale como una heroína poco común dentro del rubro de las telenovelas, demostró toda su maldad con Malparida, que finalizó con un promedio de 26,8 puntos. Esta tira ocupó el lugar que dejó vacante, la fallida Alguien que me quiera, con Andrea del Boca y Osvaldo Laport. Tampoco obtuvo buenos resultados en Telefe Caín y Abel, la ficción protagonizada por Joaquín Furriel y Fabián Vena, que fue levantada a los tres meses de su estreno.

Por su parte, Canal 9, con la tarde repleta de novelas mexicanas se impuso en el tercer puesto, con un promedio de 5,1 puntos. América quedó cuarto, con su programación completamente en vivo, con 4,7. Finalmente, la Televisión Pública obtuvo 2.8 puntos, una marca más alta de lo habitual, gracias a la transmisión del Mundial y el Fútbol para todos.

Pero como la televisión siempre da revancha, años después, Emilia Attias, lejos de aquella amarga experiencia, retomaría la conducción en el mismo canal, frente al programa Resto del Mundo, que le dio muchas satisfacciones y, sobre todo, viajes.