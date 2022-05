Perdidos en la tribu: a 10 años del reality, una familia recordó su dura experiencia en Etiopía: “Matamos una cabra con nuestras manos”

A 10 años del reality Perdidos en la tribu, la familia Moreno recordó su traumática experiencia al tener que convivir con otra familia en Etiopía y contó detalles espeluznantes. “Ver el programa después de 10 años sigue siendo traumático” , confesaron los hermanos Alan y Nicole este mediodía en Intrusos.

La historia es conocida. En 2012, la familia Moreno, compuesta por padre, madre y sus cuatrillizos, se anotó en el reality conducido por Mariano Peluffo y viajó a África, más precisamente a Etiopía, con el objetivo de convertirse en un miembro más de la tribu Hamer. Y si bien esta experiencia les dejó un gran aprendizaje, con el tiempo los participantes narraron la dificultad que tuvieron para adaptarse, los duros rituales por los que tuvieron que pasar y la angustia que les generó esta vivencia llena de premios y castigos.

“Estábamos agotados, sin energía después de tantas horas de viaje. Aldana, una de mis hermanas se desmayó apenas llegamos”, escribió Alan Moreno en un extenso hilo de Twitter que en pocas horas se viralizó y compartió bastante.

Sale hilo sobre mi experiencia en PERDIDOS EN LA TRIBU (programa que se emitió en @telefe en 2012, condujo @marianopeluffo). Fuimos una de las tres familias seleccionadas después de más de 6 etapas de casting (Flia. Moreno, cuatrillizos 👨‍👨‍👧‍👧). — Alan Moreno (@morenoalanok) May 6, 2022

Tras advertir que dormir afuera de las carpas por la noche fue muy duro, el joven que, por aquel entonces, tenía 18 años expresó: “Nos acostamos sobre la tierra junto a mi viejo y mi hermano. No pudimos dejar de abrazarnos en toda la noche. El frío era insoportable, penetrante. No teníamos frazada alguna , ni colchón o almohada”.

Su catarata de tuits siguió con el ritual que tenían que seguir para comer. “Después de días sin comer llegó el momento del ritual de matanza de la cabra . Como parte de la tribu, todos debían tomar sangre del animal muerto. Lo vinculan con la fortaleza y energía”, confesó Moreno.

Ante la repercusión que generaron sus comentarios en la red social del pajarito, Alan y su hermana Nicole fueron invitados al piso de Intrusos para ampliar su relato. “Para nosotros es fuerte verlo, nos moviliza todo. Igual vale aclarar que todo lo traumático que tuvo no quita que haya sido un aprendizaje para nuestras vidas”, advirtió una de las mujeres de la familia.

“La gente nos pregunta si lo que se veía era real y fue aún peor porque lo que se mostraba en tele eran solo los momentos. Las noches eran tremendas. La matanza de los animales fue durísima. Pasábamos ocho días sin comer, tuvimos que matar una cabra con nuestras propias manos y después tuvimos que tomar la sangre como símbolo de fortaleza”, volvió a resaltar Alan sobre lo más duro que le tocó vivir en el continente africano.

Tras aclarar que la familia conoció su destino recién en Ezeiza, los hermanos recordaron cómo fueron esos primeros días en Etiopía. “Había tres sobres con tres destinos diferentes. Nosotros no sabíamos dónde íbamos a ir. En Ezeiza, Mariano Peluffo me llamó para elegir un sobre y nos dimos cuenta que era Etiopía. Viajamos con ropa que después nos la sacaron. Llego un momento que nos tuvimos que vestir como ellos. Nos hicieron un peinado especial. Los hombres usan como una especie de taparrabos y nada más”, rememoró Alan.

Respecto a cómo se la arreglaban con la higiene personal, Nicole explicó: “No nos bañábamos, claramente. La falta de agua allá es un problema. Estuvimos casi un mes sin bañarnos y creo que tardamos meses en sacarnos la capa de tierra que nos había quedado en la piel”. Mientras advirtieron que la mayoría de los días estaban con la presión muy baja, los participantes aclararon que todos los días iba un médico para controlarlos. “La realidad es que comíamos muy poco. Hacíamos muchas actividades, estábamos exigidos en energía pero al no comer era un problema. Fue durísimo”, dijo Moreno.

“Comíamos muy poco porque todo era incomible”, agregó Nicole, quién contra todos los pronósticos vivió un “affaire” con un integrante de la tribu. “No dejábamos de estar en el marco de un reality y en ese sentido hubo una romantización de lo que ocurría. Sí es verdad que tuve un vínculo muy especial con un miembro de la tribu, con Shada, pero hay que ponerse en contexto. Era una tribu súper machista y él tenía gestos que me ayudaron a atravesar de manera más amena esa experiencia”, se justificó quién fue la responsable de que su familia viva esta experiencia.

“Yo anoté a toda mi familia sin contarles nada. Nosotros no pertenecemos a los medios y no pensé que íbamos a terminar quedando. Fue una etapa muy exhaustiva de castings y ni siquiera sabíamos cual era el premio. Así que el incentivo no fue económico. Yo siempre digo que Perdidos en la tribu fue un medio para un fin, una experiencia que hubiese vivido a pesar de lo dura que era (…) Si bien fue la más dura de nuestras vidas también fue la mejor”, reveló la morocha.

La palabra de Mariano Peluffo

Al enterarse de los dichos de los hermanos Moreno, Mariano Peluffo, conductor del ciclo, opinó al respecto. “Pasa que se fueron a vivir con una tribu de Etiopía. Fue una experiencia muy dura, pero tremenda”, señaló. Y un tanto sorprendido por las declaraciones, especialmente las de Alan en Twitter, comentó: “¿Tan mal la pasó? Yo me había quedado con la sensación de que la había pasado bien. Quizá a la distancia los recuerdos van tomando diferentes colores . Una experiencia fuerte sin dudas, ir a convivir con una tribu y adaptarte a sus costumbres es un viaje de ida”.

Mariano Peluffo se mostró sorprendido por el relato de Alan: "Me había quedado con la sensación de que la había pasado bien".

Tras aclarar que todo el equipo de producción y rodaje vivió la misma situación, el conductor enumeró todos los requisitos que tuvieron que cumplir durante aquellos días: “Me acuerdo que los chicos de producción no sé cuantas vacunas se pusieron, tomaron pastillas contra la malaria. Fue una movida para todos, no solo para las familias que participaban”, remarcó.