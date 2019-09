Rodrigo Lussich se refirió a la decisión de sacar del panel de Confrontados a Guillermo Pardini Fuente: Archivo

"Desde el día de hoy no nos va a acompañar más uno de los baluartes del panel, Guillermo Pardini, un reconocido periodista que no empezó aquí ni mucho menos. Tiene una larguísima experiencia, es miembro de APTRA, y muy querido por todos nosotros. A nivel humano, personal y profesional el respeto ha sido mutuo y el cariño también y no va dejar de serlo", dijo Rodrigo Lussich esta tarde en Confrontados, ciclo que conduce junto a Carla Conte. De esa manera, anunció la desvinculación de Pardini, condenado a seis meses de prisión en suspenso por violencia de género a su ex mujer, Verónica.

"Pero también hay una realidad que tenemos que contemplar, y que tiene que ver, no sólo con la línea editorial de este programa, que siempre ha sido muy marcada tanto desde la conducción de Carla y de quien les habla, sino también de la producción, de la productora Mandarina y El Nueve, y que tiene que ver con ciertos límites", siguió Lussich, ante la atente mirada de los panelistas del programa.

" Guillermo ha tenido una condena judicial firme, luego ratificada por una Cámara, por una situación personal ligada a la violencia doméstica. No nos ha quedado opción y no vamos a continuar con la participación de Guillermo en el programa". Y agregó: "Es una cuestión por la que nosotros hacemos bandera todos los días. El punto límite es ese", finalizó.

El ahora expanelista de Confrontados y Duro de domar fue hallado culpable de golpear, en octubre de 2015, a quien fuera su pareja desde febrero de ese mismo año, aunque según su defensa ellos no tenían una relación "estable, permanente y pública". El delito por el que fue condenado, es el de "lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo". En el expediente también existe una carta de puño y letra de Pardini diciendo que se arrepentía de "lo de anoche". "No es algo de lo que me sienta orgulloso. Eso no soy yo y no lo quiero en mi vida", escribió el periodista, en una nota que sirvió como prueba.

Según le contó la producción del programa a LA NACION, no hay un reemplazante fijo. "Vamos a ir cambiando entre Nacho Goano, Leo Arias y otros invitados", señalaron.

Esta mañana, en tanto, la periodista Mariana Verón confirmó también que Pardini ya no formará parte de Ahora Continental -el ciclo radial que va por la AM 590-, aduciendo razones similares a las brindadas por Lussich.