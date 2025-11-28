El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la muerte de Meche Portillo, su compañera de trabajo e íntima amiga

El mundo del espectáculo atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Mercedes ‘Meche’ Portillo, histórica productora de Intrusos (América TV) y una pieza fundamental en la vida profesional y personal de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La complicación de salud que terminó con su vida comenzó días atrás, luego de que el equipo regresara de un compromiso laboral en la provincia de Jujuy. Los conductores y la productora habían participado de diversas actividades en el norte del país hasta el sábado 22 de noviembre, momento en el que se tomaron la última foto grupal que luego fue difundida en el programa.

Al volver a Buenos Aires, la mujer sufrió una descompensación severa. Siendo atendida de urgencia, los médicos confirmaron un diagnóstico crítico: tenía una neumonía bilateral. Según relató Lussich al aire del ciclo de espectáculos, esta fue “la prueba más difícil” que su amiga había enfrentado. Aunque esperaban que pudiera salir adelante y solicitaron a toda la audiencia que se unieran en una cadena de oración junto a su familia.

El posteo de Lussich en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de Instagram @rodrilussich)

La confirmación de su muerte llegó este jueves 27 de noviembre a través de un extenso posteo que Rodrigo publicó en su cuenta de Instagram. Allí compartió fotos junto a Portillo y una carta que, hasta ese momento, había decidido mantener en privado con la esperanza de poder leérsela en persona a su amiga. “Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea. Voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste, todo lo que sos y todo lo que me diste”, comenzó el periodista.

“Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento…“, continuó y llenó de emoción a todos sus lectores.

Rodrigo Lussich mantenía una íntima amistad con su productora desde hace más de 30 años (Foto: Instagram @rodrilussich)

Además, el periodista agradeció a todas aquellas personas que se preocuparon por la salud de Meche y que le hicieron llegar sus oraciones. “Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. ¡Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos! Meche (1972 - 2025 - infinito). Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir", remarcó.

Por último, hizo un último pedido a sus seguidores y colegas, para acompañar con amor a la familia de su colega. “La hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline. Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer”, concluyó.

Minutos más tarde, Adrián Pallares también compartió su sentida despedida a Portillo. “No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobretodo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera”, escribió.

El sentido posteo de Adrián Pallares en Instagram (Foto: Instagram @adrianpallares)

El periodista recordó con especial emoción la última noche que compartieron: “Solo quiero recordarla así como en la foto. O como el último sábado a la noche, en esa comida con @rodrilussich donde nos reímos y recordamos anécdotas de tres años de gira teatral. Una comida que duró hasta pasadas las tres de la mañana, y que nadie pudo imaginar que sería la última de los tres juntos”.

“Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida. Gracias por tu amor a la pelea y a darlo todo y a no rendirte por nada Gracias por ese amor contagioso para todos los que a veces nos quejamos por boludeces. Vas a estar siempre en mi mente y en especial en mi corazón. Te quiero hoy y para toda la vida compañera querida”, concluyó.

Las reacciones en redes sociales a la muerte de Mercedes Portillo (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

La muerte de Meche Portillo generó reacciones inmediatas entre colegas, figuras del medio y seguidores del ciclo. Las redes sociales se colmaron de mensajes de afecto. “Lo lamento mucho, chicos, sé del amor por ella. Los acompaño en esta pérdida”; “Cariño enorme amigos los abrazo desde lo profundo de mi alma” y “Abrazo grande a los 2. Se la va a extrañar muchísimo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron por parte de los usuarios.