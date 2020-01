La actriz habló sobre su relación con Juan Darthés durante las grabaciones de Simona y se refirió al polémico posteo de Facundo Arana Crédito: Instagram

2 de enero de 2020 • 18:42

A días de haber debutado con Perfectos desconocidos en Villa Carlos Paz, Romina Gaetani pasó por el móvil de Intrusos y habló sobre la denuncia a Juan Darthés, además de dar preciones acerca de cómo está hoy su relación con Facundo Arana, tras el polémico posteo que el actor hizo en Instagram en abril pasado.

Luego de haber compartido todo un año junto a Darthés en la novela Simona (donde componían a una pareja), la actriz recordó cómo fue convivir en el set por aquel entonces, cuando varias denuncias mediáticas lo rondaban. "Hablé con Juan de su acusación. Juan no estaba en Simona, estaba ido, era como una persona congelada. La estaba pasando mal y creo que se veía venir todo lo que hoy está viviendo", relató Gaetani, quien en aquel momento le aconsejo a su compañero que se retirara de la novela.

"Estar en un programa juvenil, donde la protagonista era una adolescente, me parecía demasiado. Él iba muchas veces acompañado de sus hijos. Me acuerdo que sus hijos me miraban mal y ahí le dije: 'Yo me puedo bancar un maltrato tuyo, pero no que tus hijos me miren mal'. Y ahí le recomendé que se vaya, que era lo mejor que podía hacer por él y su familia. Yo creo que él sabia todo lo que se le venía", opinó, dando a entender que tanto el actor como sus hijos le cuestionaron su actitud cuando salió a respaldar los testimonios de Anita Co, Natalia Juncos y Calu Rivero.

Tras recordar que ella también fue víctima de acoso cuando compartían una novela juntos, confesó: "Al principio se me hizo difícil trabajar con él. Se hizo el boludo en una escena que me tenía que poner una mano encima. En ese momento, no tuve la fortaleza de poder parar la grabación y me fui a casa lloriqueando. Hasta hice un replanteo de mi parte. Pensé: '¿Qué hice yo para que eso sucediera?'", reflexionó, molesta consigo misma.

Su relación con Facundo Arana

Hace un tiempo que Gaetani reparte sus días entre la música y la actuación. Luego de formar una banda con Osky Righi, exguitarrista de Bersuit Vergarabat, la artista no pudo evitar hablar sobre cómo está hoy su relación con Facundo Arana, actor con el que compartió protagónico, entre 2014 y 2015, en la tira de eltrece Noche y Día.

Tras asegurar que no está enojada con él y que ya arreglaron para encontrarse en Carlos Paz este verano, la cantante recordó su reacción frente al posteo de Arana en el que recomendaba el videoclip de un tema musical a sus seguidores de Instagram acompañado por un fuerte mensaje sobre el "infierno" que vivió su colega.

"Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho", escribió el actor en referencia a Gaetani, en abril pasado. "Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más, pero de acá... No creo que le guste lo que escribo, pero al carajo... Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre pero se quedó por acá. Felicidades, Punga. El mundo te queda chico, pero te quedaste", finalizó Arana.

Si bien en su momento sus palabras enojaron a Gaetani, la cantante aseguró que ya está todo bien entre ella y su colega. "Lo conozco a Facundo. Hemos tenido nuestras idas y vueltas en Noche y Día, situaciones de discutir a manga remangada. Pero no me molestó lo que puso", asumió desde el móvil.

Y enseguida, relató con lujo de detalles cómo se sucedieron los hechos. "Cuando estrené el videoclip de 'De una pasión', se lo reenvié a todos mis contactos. Facu me preguntó si quería que todo el mundo vea el video. Obvio le dije que sí. Al rato me manda el posteo. Yo no sabía si estaba contenta o no. Al otro día cuando lo leo con la manager de la banda, me doy cuenta que se había ido a la m...", indicó.

"Es complicado lo que escribió porque nombró a dos mujeres [Janis Joplin y Amy Winehouse] que han muerto por un tema de adicción. En el 'te vi, te vi, te vi', no viste nada, Facu. A seis meses de haber muerto mi padre, y sí. ¿cómo me vas a ver? Pero me parece que se armó una ensalada de frutas tremenda", señaló la actriz.