Romina Gaetani habló tras la denuncia por violencia de género contra su ex: “Me redujo y me volvió chiquita”

Romina Gaetani habló públicamente luego de denunciar a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. Tras su internación, la actriz se refirió a su situación actual poco después de ampliar su declaración en la Justicia. Además, confirmó que solicitó una restricción perimetral y un botón antipánico como medidas de protección.

Fue María Fernanda Callejón, en el programa que Moria Casán conduce cada mañana en la pantalla de eltrece, quien compartió el descargo de la actriz. “Ayer ella se sometió a una pericia psiquiátrica muy profunda y extensa”, informó en primer lugar. La panelista, amiga de Gaetani, contó que “no le pudo hablar” y que apenas intercambió algunas palabras esta mañana. También explicó que le envió un mensaje donde pudo expresar algunos de sus sentimientos en medio de la dura situación que atraviesa.

Romina Gaetani junto a su ex, Luis Cavanagh, a quien denunció por violencia de género

“Mandale un abrazo primero que nada a Moria. Muchas gracias, te admiro”, arrancó. De inmediato, rompió el silencio sobre su actualidad. “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”, lamentó. “Antes era verbal. Hechos de violencia, sobre todo verbales, hasta que me redujo y me volvió chiquita. Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso”, continuó.

“Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba, manipulaciones, hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, completó. En ese momento, Callejón reveló que la actriz pidió, además, una restricción de acercamiento -una perimetral- y el botón de pánico para protegerse de su ex.

Esta tarde, en DDM, revelaron algunos fragmentos de la declaración de Gaetani. “La relación era tóxica y Cavanagh me celaba mucho”, le dijo a la Justicia. “La violencia fue por goteo, hasta que me redujo”, sumó. La actriz aseguró también que dejó trabajos por culpa de Cavanagh y que su ex la “controlaba y manipulaba”.

“Él también fue violento con otras mujeres”, fue otra de las acusaciones que disparó. Por último, revelaron que su abogado pidió que Cavanagh presente los supuestos videos que dice tener. Ese pedido responde a las declaraciones públicas del empresario, quien además de negar las acusaciones en su contra responsabilizó a la actriz por lo sucedido. “Me quiso pegar con una silla, por suerte está todo grabado”, afirmó

El episodio que derivó en la denuncia

La denuncia penal presentada por Gaetani contra el empresario se originó a partir de un episodio ocurrido la noche del domingo 29 de diciembre en el barrio privado Tortugas Country Club, en el partido de Pilar. Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, el conflicto se produjo en el marco de una discusión vinculada a la relación de la pareja, que atravesaba un proceso de separación.

La expareja en uno de los tantos eventos a los que se presentaron juntos Gerardo Viercovich - LA NACION

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos incorporada a la causa, la situación comenzó como una disputa verbal y luego escaló a una agresión física. Tras lo ocurrido, Gaetani logró salir de la vivienda y pidió ayuda en el puesto de seguridad del country. Desde allí se dio aviso a los servicios de emergencia.

Personal policial y sanitario acudió al lugar y dispuso el traslado de la actriz al Hospital Central de Pilar para una evaluación médica. En el centro de salud fue asistida por un cuadro de ansiedad y nerviosismo, y se constataron lesiones de carácter leve. Luego de recibir atención, fue dada de alta y regresó a su domicilio.

Romina Gaetani en Instagram instagram.com/rominagaetani

En su declaración, la actriz señaló que las conductas violentas se produjeron en un contexto de tensión emocional dentro del vínculo. Durante ese proceso estuvo acompañada por una amiga que presenció parte de los hechos y que fue incorporada como testigo en la investigación.

Ayer, la actriz amplió su declaración en una entrevista de carácter personalísimo que se realizó de manera virtual ante un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, integrado por psicólogos y agentes sociales especializados.